La forme n'entrerait plus en considération pour définir une planète

Les scientifiques proposent une nouvelle définition du mot "planète" pour remplacer celle qu'ils considèrent comme dépassée et centrée sur notre Soleil. La définition actuelle, établie en 2006 par l'Union astronomique internationale (UAI),qu'unedoitdu, ce qui exclut de nombreux objets célestes découverts hors de notreUne étude à paraître dans leargumente pour uneplus large, incluant les corps orbitant autour d'autres étoiles. Cette proposition inclut des critères quantitatifs clairs pour mieux définir ce qu'est une planète, non limitée à notre Système solaire. Le professeur Jean-Luc Margot de l'UCLA, principal auteur de l'article, présentera cette nouvelle définition à l'Assemblée générale de l'UAI en août 2024.Selon la définition actuelle, une planète est un corps céleste qui orbite autour du Soleil, assez massif pour être sphérique et ayant nettoyé son orbite des débris. Cependant, cette définition exclut les exoplanètes et manque de précision, selon Margot et ses collègues. Ils proposent une nouvelle définition basée sur la, éliminant les débats subjectifs sur la forme.La nouvelle définition proposée stipule qu'une planète est un corps céleste qui:- Orbite une ou plusieurs étoiles, naines brunes ou restes stellaires ;- A une masse supérieure à 10kg ;- A une masse inférieure à 13 masses de Jupiter (2,5 x 10kg).Les auteurs ont utilisé un algorithme mathématique pour analyser les propriétés des objets dans notre Système solaire, identifiant des groupes distincts. Ils suggèrent que la domination dynamique et la masse sont des critères clés pour définir une planète. Les objets suffisamment massifs pour déclencher lathermonucléaire de, devenant ainsi des naines brunes, ne seraient pas des planètes.La forme sphérique, bien que couramment associée aux planètes, est difficile à confirmer pour les objets éloignés. Par conséquent, les auteurs jugent cette caractéristique peu pratique pour la définition. Ils estiment que la masse, facilement mesurable, constitue un critère plus robuste.Enfin, les auteurs espèrent que leur travail initiera une discussion menant à une définition améliorée de ce qu'est une planète, même si tout changement officiel de la définition de l'UAI pourrait prendre quelques années.