L'astronomie citoyenne à la chasse aux naines brunes



Représentation d'artiste d'une naine brune (Une naine brune est un objet insuffisamment massif pour être considéré comme une...) orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...) naine blanche (Une naine blanche est un objet céleste gazeux issu de l'évolution d'une étoile de...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

Planet (Un Planet est un site Web dynamique qui agrège le plus souvent sur une seule page, le contenu...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de...)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou...)

Université de Montréal (L’Université de Montréal est l'un des quatre établissements d'enseignement...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

Planétarium (Le terme planétarium désigne le dôme présentant une reproduction du ciel avec...)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer...)

Hawaï (Hawaï ou Hawaii (en hawaïen : Hawai‘i ; en anglais : Hawaii) est un...)

pollution (La pollution est définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition varie selon le...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

télescope spatial Spitzer (Le télescope spatial Spitzer est le plus gros télescope infrarouge lancé par la NASA. Ces...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

Des citoyens derrière l'écran pour sonder le ciel

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la...)

Guillaume (Guillaume est un prénom masculin d'origine germanique. Le nom vient de Wille, volonté et Helm,...)

goût (Pour la faculté de juger les belles choses, voir Goût (esthétique))

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

médecin (Un médecin est un professionnel de la santé titulaire d'un diplôme de docteur en...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du...)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

sinus (En mathématiques, les fonctions trigonométriques sont des fonctions d'angle importantes pour...)

cosinus (En mathématiques, les fonctions trigonométriques sont des fonctions d'angle importantes pour...)

objet céleste (Un astre, ou objet céleste est un objet de l'Univers. Les règles d'accès et...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

motivation (La motivation est, dans un organisme vivant, la composante ou le processus qui règle son...)

cerise (La cerise est le fruit comestible du cerisier. C’est, après la fraise, le plus...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la...)

papier (Le papier (du latin papyrus) est une matière fabriquée à partir de fibres...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

intelligence artificielle (L'intelligence artificielle ou informatique cognitive est la « recherche de moyens...)

aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine....)

hasard (Dans le langage ordinaire, le mot hasard est utilisé pour exprimer un manque efficient, sinon...)

Un océan de naines brunes à découvrir

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une...)

géante gazeuse (Les géantes gazeuses sont les plus grandes des planètes. Elles sont dites gazeuses, par...)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

parsec (Le parsec (symbole pc) est une unité de longueur utilisée en astronomie. Son nom vient de la...)

cube (En géométrie euclidienne, un cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées....)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'astronomie reçoit actuellement un coup de pouce de citoyens des quatre coins du monde. Plus de 100 000 contributeurs mettent leurs yeux au service de la quête de mystérieux objets célestes pas faciles à observer.Avec leces passionnés pistent les naines brunes, des "presque étoiles" moins massives et surtout moins brillantes. Comme cette faiblecomplique leur détection, rien de tel que l'oeil humain pour repérer ces petits points mouvants dans les cartes du"Lede petits objets peu lumineux au sein d'uneétendue amène beaucoup de confusion pour les algorithmes mais là, nos yeux excellent. Et lorsque des milliers de personnes fouillent la, cela multiplie d'autant les trouvailles", résume Jonathan Gagné , professeur associé à l'et conseilleraurassemble plus d'und'images à décortiquer issues des bases dede nombreux télescopes de l'Association des universités pour laen(AURA), images récoltées à travers le projet américain NOIRLab . Si le siège est à Tucson, en Arizona, les télescopes sont aussi bien en Arizona (Kitt Peak National Observatory) qu'à(Gemini North) et au Chili (Gemini South et Vera C. Rubin Observatory).Le programme Globe at Night -pour sensibiliser les citoyens à lalumineuse- était un autre de ces projets où les yeux des astronomes amateurs de laavaient été sollicités pour faire avancer la. Car la contribution de plusieurs milliers de volontaires accélère les trouvailles: près de 100 nouvelles naines brunes sont décrites dans une récente étude , soit vingt fois plus que les précédentes publications de cette équipe de scientifiques, avant qu'elle ne s'allie avec les citoyens. Cette nouvelle étude est d'ailleurs co-signée par plusieurs de ces citoyens astronomes amateurs.L'Observatoire québécois du Mont-Mégantic a été l'un des deux à identifier les cibles les plus prometteuses pour pointer le, ajoute le Pr Gagné.Ces 100 000 contributeurs sont rassemblés autour de l'application Zooniverse . Lorsque le participant repère unproche et mouvant inconnu, il le signale à l'équipe de recherche. Les objets qui font l'objet de nombreux signalements sont analysés en priorité."Ce sont les pistes les plus prometteuses. Certains citoyens vont même contribuer de nombreuses autres façons, en plus de leurs yeux, en créant des outils informatiques", ajoute Jonathan Gagné.C'est en regardant uneTED parlant de ce projet d'astronomie de Zooniverse queColin a eu lede se joindre à l'aventure. Pour lui, les citoyens sont "des yeux et du; ce qui manque aux équipes de professionnels. Backyard Worlds est un modèle de développement pour ce type de projets", relève lefrançais âgé de 40 ans.Cetamateur aime regarder les "classiques" à son: Saturne, Jupiter, la, mais son intérêt pour l's'est renforcé avec le fait d'être enavec les professionnels de laet d'autres amateurs. Ma vision de l'n'a pas trop changé, mais j'ai développé des notions de calcul astronomique, et j'ai pu réviser leset". Il ajoute qu'il ne connaissait pas les naines brunes avant de plonger."Le fait de pouvoir découvrir unavantleest un sentiment incroyable: je suis le premier humain à poser mes yeux sur cet objet en sachant ce que c'est ! Par la suite, le même sentiment arrive avec les objets plus froids et rares comme une naine T. Le fait que l'équipe du Dr Marc Kuchner nous fasse participer à leurs réunions en visioconférence nous valorise beaucoup. C'est très important pour la.""Enfin,sur le gâteau, nous sommes mentionnés comme co-auteurs en cas de publication impliquant une de nos découvertes. Je publie des articles en: pouvoir être co-auteur d'undans une autre spécialité, c'est top !"Même enthousiasme pour l'autre astronome amateur français rejoint. "Même si je suis toujours ravi de profiter d'une nuit claire pour observer les étoiles, je n'ai pas utilisé de télescope depuis plus de 10 ans. L'de milliers de corps célestes situés en dehors de notrem'a permis de mieux prendre conscience de l'immensité vertigineuse de l'espace", confie Léopold Gramaize, âgé de 27 ans.Cet attaché d'administration de l'État à la préfecture de police deconsidère lui aussi que les citoyens sont particulièrement utiles pour ce type de recherche impliquant unimportant de données. "Dans de nombreuses situations, l'observation humaine reste plus précise que l'.""Au-delà de la satisfaction d'avoir apporté ma petite pierre à la science, je trouve cette démarche très enrichissante car elle nous incite à faire preuve d'entraide, de curiosité et de créativité", ajoute celui qui a bricolé des programmes et des requêtes informatiques pour mieux identifier les objets possédant certaines caractéristiques spécifiques, parmi les milliards de sources fournies à ces "astrocitoyens".Cet équivalent d'unpour chercher une aiguille dans une botte de foin l'a aidé, dit-il, à identifier plusieurs naines brunes. "J'ai éprouvé une joie immense en réalisant que ce n'était pas ledu, mais de ma compréhension du sujet qui semblait avoir franchi un cap. Même si j'ai toujours été fasciné par l'espace, mes connaissances se limitaient à des notions très générales et mon intérêt pour les naines brunes s'est construit au fil de mes recherches". Il est aussi l'auteur de l'image de WISEA 08062-0820, l'une des naines brunes qu'il a co-découvertes figurant dans l'article publié dansLes naines brunes sont des astres de faiblequi possèdent une basseet ne subissent pas ded'-ce qui les empêche de briller comme notre. Les plus froides ressemblent un peu à Jupiter, notre, du côté de la taille et des propriétés. On les situe entre uneet une étoile. "Elles restent encore mystérieuses et on ignore même leur âge", note Jonathan Gagné.Le travail de catalogage mené par le projet NOIRLab et cette participation de milliers de citoyens, ont permis de mettre àprès de 1500 naines brunes et même de rares paires de naine brune/naine blanche, soit la moitié des 3000 actuellement connues.Jonathan Gagné estime qu'il se trouve une naine brune endans chaque "" cubique de notre galaxie -l'équivalent d'unde 3,3 années-lumière de côté. Ce qui s'avère beaucoup. "Le mieux est de comparer cela aux étoiles. Avec la compilation d'un collaborateur, Eric Mamajek, on trouverait environ 9 étoiles dans le même volume. En d'autres mots, il y a environ 9 fois plus d'étoiles que de naines brunes", explique l'astrophysicien.La NASA estime que notre galaxie compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Il y aurait donc entre 11 et 44 milliards de naines brunes à découvrir. Autant dire que ces milliers d'amateurs ont encore du travail devant eux !