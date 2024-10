Intriguant: la planète naine Cérès constituée à 90% d'eau ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image Wikimedia

Qu'est-ce que Cérès ?

Cérès, une planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes, cache encore bien des secrets. De récentes découvertes pourraient transformer notre compréhension de ce mystérieux objet céleste.Des simulations informatiques suggèrent que Cérès est en réalité beaucoup plus riche en glace que prévu. Des chercheurs de l'Université Purdue et du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ont récemment remis en cause l'hypothèse dominante selon laquelle cetteserait principalement rocheuse.En étudiant les cratères présents à la surface de Cérès, les scientifiques ont découvert que ceux-ci ne s'étaient pas déformés de manière significative au cours des derniers milliards d'années. Cela pourrait indiquer une forte présence de glace mélangée à des matériaux rocheux, empêchant ainsi leur déformation.Les simulations montrent qu'avec seulement une petite quantité de roche dans la glace, les cratères conservent leur forme. Cérès pourrait ainsi être constituée à plus de 90 % de glace, contredisant les estimations précédentes qui fixaient cette proportion à moins de 30 %.Les chercheurs avancent aussi que Cérès aurait autrefois abrité un océan de boue. Au fil du temps, cet océan aurait gelé, laissant derrière lui une croûte glacée imprégnée de matière rocheuse. Des formations géologiques comme des fosses et des dômes soutiennent cette théorie.L'équipe a basé ses recherches sur des données collectées par la mission Dawn de la NASA, qui a permis de cartographier la surface de Cérès entre 2015 et 2018. Les observations incluent également des indices d'eau gelée sous la surface, révélés par des données spectrographiques et gravimétriques.Cérès pourrait ainsi devenir un modèle clé pour l'étude des mondes glacés du Système solaire. Comparable aux lunes océaniques telles qu'Encelade ou Europe, elle offre un terrain d'exploration plus accessible pour de futures missions spatiales.Selon les chercheurs, certaines des structures lumineuses observées à la surface de Cérès pourraient être les vestiges d'éruptions issues de son ancien océan boueux. Cela fait de Cérès une cible de choix pour de futures missions visant à collecter des échantillons.Cérès est unenaine située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle est le plus grand objet de cette région, avec und'environ 950. Découverte en 1801 par l'Giuseppe Piazzi, Cérès a longtemps été classée comme unavant d'être reclassée en planète naine en 2006.Cérès est un objet d'étude pour les chercheurs car elle pourrait contenir des indices sur la formation du Système solaire. Sa surface glacée et son passé supposé d'océan boueux en font un modèle pour les lunes glacées comme Europe (lune de Jupiter) et Encelade (lune de Saturne). Cérès pourrait ainsi éclairer les processus géologiques et hydrologiques sur ces mondes lointains.