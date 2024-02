Surprise: ces deux planètes naines de notre Système solaire pourraient abriter la vie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La planète naine Makémaké, moins de la moitié de la taille de Pluton, illustrée ici avec une lune.

Crédit: NASA

La planète naine Eris, illustrée ici, pourrait être géologiquement active, selon de nouvelles données du JWST.

Crédit: NASA

L'étude récente des planètes naines Eris et Makémaké révèle qu'elles pourraient être compatibles avec l'émergence d'une vie extraterrestre.Les planètes naines du Système solaire, telles que Ceres, Haumea, Eris, Makémaké et Pluton, se trouvent principalement dans la, à l'exception de Ceres. La sondede la NASA, en survolant Pluton en 2015, a observé des signes d'géologique récente. Cette activité, pensée pour être due aux interactions avec sa lune, soulevait des questions sur la possibilité d'une activité similaire sur d'autres planètes naines sans lunes.Une étude récente, utilisant des données spectrales duJames Webb, a cependant suggéré que Eris et Makémaké pourraient elles aussi être géologiquement actives. L'analyse révèle la présence dethermogénique sur leurs surfaces glacées, indiquant une activité géologique en cours ou récente, telle qu'une activité hydrothermale ou cryovolcanique.Eris, de taille comparable à Pluton, et Makémaké, sensiblement plus petite, défient les attentes quant à leur activité géologique en raison de leur taille. Ces découvertes soulignent non seulement la dynamiquecomplexe de ces corps célestes mais aussi les possibilités d'habitabilité, la présence d'évents hydrothermaux étant considérée comme un élément clé dans l'émergence de la vie sur Terre.Les implications de cette recherche vont au-delà de la simple curiosité; elles ouvrent des perspectives pour la recherche de, en particulier dans des environnements où l'on ne s'attendait pas à trouver des conditions potentiellement propices à la vie. L'envoi de sondes futures vers Eris et Makémaké pourrait offrir des réponses concrètes quant à leur potentiel géologique et biologique.L'étude soulève des questions fondamentales sur notre compréhension des corps célestes dans la ceinture de Kuiper et au-delà, réaffirmant l'importance de l'exploration spatiale dans la quête de connaissances sur notreet les possibilités de vie au-delà de la Terre.