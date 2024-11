Naines brunes: ce mystère vieux de 30 ans enfin résolu sur "l'astre incompréhensible" ✨

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Un objet mystérieux dans notre ciel, Gliese 229 B, continue d'intriguer les astronomes. De récentes révélations sur son identité cachée viennent secouer le monde de l'astronomie.Les découvertes astronomiques remettent souvent en question notre compréhension des objets célestes. Ce fut le cas pour la naine brune Gliese 229 B, observée pour la première fois en 1995.Souvent qualifiées d'étoiles ratées, les naines brunes se situent entre les planètes géantes et les étoiles. Elles possèdent une masse trop faible pour déclencher la fusion nucléaire. Malgré cela, elles émettent une faible lueur, principalementGliese 229 B, par sa masse supérieure à celle de Jupiter, semblait prometteuse pour des observations. Pourtant, les astronomes ont rapidement constaté qu'elle brillait beaucoup moins que prévu. Ce phénomène a intrigué la communauté scientifique pendant près de trente ans.La résolution de ce mystère a enfin eu lieu en 2023 grâce à une équipe dirigée par Jerry W. Xuan, du California Institute of Technology. Cette découverte a donné lieu à des publications récentes. En utilisant des technologies avancées, les chercheurs ont découvert que Gliese 229 B n'était pas un seul objet, mais deux naines brunes distinctes.Nomées Gliese 229 Ba et Gliese 229 Bb, ces deux objets gravitaient si près l'un de l'autre qu'ils apparaissaient comme un seul à nos instruments. Leur distance est à peine de seize fois celle qui sépare la Terre de la Lune, et elles orbitent en seulement douze jours.Pour cette étude, l'équipe a utilisé l'interféromètre GRAVITY du Very Large Telescope, au Chili. Cet instrument a permis de distinguer avec précision les deux naines brunes. L'analyse des données a confirmé leur nature distincte.Avec des masses respectives de 38 et 34 fois celle de Jupiter, ces naines brunes expliquent enfin la faible luminosité observée. Les astronomes avaient observé la lumière combinée des deux objets plutôt qu'un seul.Cette découverte marque une avancée significative pour la compréhension des naines brunes et pose de nouvelles questions. Comment se forment ces systèmes binaires ? D'autres paires semblables pourraient-elles exister dans l'Univers ?Les recherches sur Gliese 229 B ouvrent de nouvelles pistes. Les astronomes prévoient d'explorer d'autres naines brunes pour découvrir des systèmes binaires similaires. Ces travaux enrichiront notre vision de ces objets énigmatiques entre étoiles et planètes géantes.