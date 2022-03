ATLAS et CMS traquent l'invisible à l'aide du boson de Higgs



Événements candidats pour la production d'un boson de Higgs par fusion de bosons vecteurs et la désintégration de celui-ci en particules invisibles, enregistrés par ATLAS ( à gauche) et CMS (à droite). On peut observer des paires de jets (cônes jaunes) et de l'énergie manquante (lignes rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

boson de Higgs (Le boson de Higgs est une particule élémentaire dont l'existence a été...)

vie (La vie est le nom donné :)

boson (Les bosons représentent une classe de particules qui possèdent des propriétés...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

massive (Le mot massif peut être employé comme :)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

pourcentage (Un pourcentage est une façon d'exprimer une proportion ou une fraction dans un ensemble. Une...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !