Atome d'hélium 4: une anomalie expliquée par... un célèbre problème d'astronomie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image Wikimedia

baudruche



La particule alpha n'est pas un système quantique fermé, mais bien un système ouvert au sein duquel se juxtaposent plusieurs systèmes de canaux de réactions.

Image: Witek Nazarewicz

Une mesure expérimentale a récemment identifié un décalage important entre des prédictions théoriques et l'observation du comportement du noyau d'hélium 4.Le travail d'une collaboration internationale de théoriciens a permis de faire émerger une vision différente sur les configurations des nucléons et leur couplage dans ce noyau. En particulier, une évolution dans la conception de l'état résonant de ce noyau léger, susceptible d'éclairer les scientifiques sur des phénomènes astrophysiques majeurs, a permis de réconcilieretMayence, 2021: une équipe de chercheuses et chercheurs bombarde d'électrons des noyaux d'hélium 4, avec comme objectif d'observer la transition de ce noyau, aussi connu sous le nom de particule alpha, de sonà son premier état excité (résonant). Cette expérience a entre autres l'objectif de comparer une valeur mesurée liée à cette transition à celle prédite par un modèle phare du, basée sur des théories effectives, les "Chiral Effective Field Theories" (ChEFTs).Coup de tonnerre: la valeur mesurée au Microtron de l'de Mayence (MaMi) est de deux fois inférieure aux prédictions théoriques, dans ce qui apparaît alors comme un revers douloureux pour certains modèles du noyau. La chasse est alors lancée: comment concilier cetteet les modèles basés sur une théorie ChEFT ?Ce casse-tête a été récemment résolu par une collaboration internationale de théoriciens, composée de Nicolas Michel (Académie des Sciences Chinoise), Witek Nazarewicz (Université d'Etat du Michigan) et Marek Płoszajczak, chercheur au GANIL. Marek nous explique: "".L'idée originale des trois chercheurs a consisté en la proposition d'une vision différente du noyau excité: plutôt que de l'envisager comme un système quantique fermé, le trio de chercheurs a préféré appréhender le noyau d'hélium 4 comme un système ouvert au sein duquel se juxtaposent plusieurs systèmes de canaux de réactions (un noyau d'3 assorti d'un proton, un noyau d'hélium 3 assorti d'un neutron, ou bien deux noyaux d'hélium 2). "", confirme Marek.Tout est bien qui finit bien ? Cette gymnastique théorique donne indubitablement du crédit aux modèles existants, et pourra également s'appliquer à d'autres noyaux légers pour mieux comprendre le processus de leur excitation. Mais l'épisode met aussi en lumière la difficulté à prendre en compte les détails les plus subtils dans l'étude des noyaux atomiques, et la nécessité d'une telle profondeur d'analyse pour appréhender les phénomènes nucléaires simples.Le jeu en vaut toutefois la chandelle: les transitions entre états fondamentaux et résonants des noyaux légers tout comme la structure microscopique de ces états résonants rentrent en jeu dans des phénomènes astrophysiques tels que la formation des étoiles à neutrons ou la nucléosynthèse stellaire, leur élucidation nous rapproche ainsi d'une compréhension globale de la chimie de l'Univers.