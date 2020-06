Une aurore australe observée depuis l'ISS



Crédit: NASA - 10 juin 2020

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée...)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Il est essentiel à tous les phénomènes...)

champ magnétique terrestre (La Terre possède un champ magnétique produit par les déplacements de son noyau externe – composé essentiellement de fer et de nickel en fusion...)

vent solaire (Le vent solaire est un flux de plasma constitué essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil. Pour les étoiles autres que le...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante est axée sur...)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Cette aurore australe a été capturée depuis la Station Spatiale Internationale (ISS) alors que cette dernière orbitait au-dessus de l'océan Indien, à mi-chemin entre l'Australie et l'Antarctique.Les aurores sont les plus visibles près des pôles(aurora borealis) et(aurora australis) lorsque des particules chargées (ions) provenant du(lesolaire) interagissent avec leLes aurores se produisent lorsque les ions duentrent enavec desd'et d'dans la haute. Les atomes sont excités par ces collisions et ils émettent généralement de lalorsqu'ils retournent à leur niveau d'd'origine. La lumière crée l'aurore que nous voyons. Lala plus couramment observée des aurores est le