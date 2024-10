Détection d'une éruption solaire extrême: d'exceptionnelles aurores boréales à venir ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



L'observatoire de la dynamique solaire de la NASA a capturé cette image d'une éruption solaire de magnitude X9,0, telle qu'on la voit dans le flash lumineux au centre, le 3 octobre 2024. L'image montre un mélange de lumière de 171 angströms et de 131 angströms, des sous-ensembles de lumière ultraviolette extrême.

Crédit: NASA/SDO



Image d'illustration Pexels

Qu'est-ce qu'une éruption solaire ?

Une éruption solaire d'une intensité exceptionnelle vient de se produire, laissant espérer des spectacles naturels à couper le souffle.Cette éruption solaire marquante a eu lieu hier, le 3 octobre 2024. Ce phénomène pourrait entraîner des aurores visibles depuis certaines régions de la Terre les 5 ou 6 octobre. L'éruption a été classée X9, la plus puissante depuis 2017, et s'est produite dans un contexte d'activité accrue du Soleil.Les éruptions solaires surviennent lorsque l'énergie accumulée dans des zones de champ magnétique intense, comme les taches solaires, est libérée. Ce processus fluctue selon un cycle de 11 ans, passant par des phases d'activité croissante puis décroissante. À l'approche du maximum, la fréquence des éruptions augmente considérablement.Classées en fonction de leur intensité, les éruptions varient de A à X, X étant la catégorie la plus forte. Une éruption X9 se situe parmi les plus puissantes enregistrées, en concurrence avec des événements antérieurs, comme l'éruption de X13,3 en 2017. Des données préliminaires indiquent qu'une éjection de masse coronale (CME) se serait produite, augmentant la probabilité de tempêtes géomagnétiques.La région AR3842, source de cette éruption, a déjà fait parler d'elle il y a quelques jours avec une éruption de classe X7,1. Moins intense, elle n'avait eu que peu d'impacts sur les réseaux électriques et dispositifs de communication. Toutefois celle d'hier a causé des perturbations dans les communications radio en Europe et en Afrique. En effet, les particules émises par les éruptions solaires interagissent avec l'atmosphère terrestre, provoquant une. Cela perturbe les signaux radio à ondes courtes, qui dépendent d'unatmosphérique moins dense pour circuler. En raison de cette ionisation, les signaux perdent en énergie.Les prévisions indiquent qu'une tempête géomagnétique de niveau G3 pourrait frapper la Terre. L'orientation du champ magnétique terrestre pendant l'd'automne rend ces phénomènes encore plus probables. Ce type d'activité solaire peut provoquer des aurores spectaculaires visibles dans plusieurs régions de moyenne latitude, dont en Europe et aux Etats-Unis. Cependant, la météo spatiale est complexe et difficile à anticiper. Les experts préviennent que l'apparition des aurores demeure incertaine, dépendant des fluctuations des éjections coronales et des conditions environnementales.Les astronomes suivent ces événements de près, surveillant leur impact potentiel sur la technologie terrestre. Les réseaux de communication et lesdoivent être préparés à faire face aux perturbations dues à ces tempêtes solaires. La prudence est de mise, tout comme l'espoir de voir des aurores dans le ciel au cours des 5 et 6 octobre.Une éruption solaire est une libération soudaine et intense d'énergie à la surface du Soleil. Ce phénomène se produit lorsque des champs magnétiques solaires se reconnectent, libérant de grandes quantités d'énergie sous forme de. Ces éruptions se manifestent par l'émission de rayons X, d'ultraviolets, et parfois par une éjection de masse coronale (CME).Lorsque les éruptions solaires sont accompagnées de CME, des particules chargées atteignent la Terre, provoquant des tempêtes géomagnétiques. Ces événements perturbent les satellites, les réseaux électriques, et peuvent induire des aurores polaires. Bien que ces rayonnements ne traversent pas l'atmosphère terrestre, ils affectent la haute atmosphère, perturbant les communications radio et GPS.