✨ Des aurores à couper le souffle en 2026 ?

Éruption solaire X9.0 du 3 octobre 2024, la plus intense du cycle 25 dirigée vers la Terre.

Crédit: Ryan French/NASA

Notre étoile suit un rythme régulier d'environ 11 ans, marqué par des périodes d'activité intense et de calme. Actuellement, le cycle solaire 25 a atteint son maximum en octobre 2024, selon les données de l'agence spatiale NASA. Depuis, nous sommes dans unede déclin, où lede taches solaires diminue progressivement. Pourtant, cette transition ne signifie pas pour autant la fin des phénomènes spectaculaires, car l'résiduelle peut encore produire des événements impressionnants.Au cours des dernières années, les éruptions solaires de classe X et les éjections de masse coronale ont été fréquentes, provoquant des aurores jusqu'à des latitudes inhabituelles. Par exemple, en 2024, plus de 50 éruptions de ce type ont été enregistrées, contre 19 en 2025 jusqu'en décembre. Cette baisse de fréquence s'accompagne toutefois d'épisodes puissants, comme l'éruption X5.1 de novembre 2025, qui aunegéomagnétique sévère.L'observation des cycles solaires passés offre des exemples instructifs. Lors du cycle 23, qui a culminé en 2001, les éruptions les plus fortes sont survenues des années après le maximum, avec un événement estimé à X40 en 2003. De la même manière, pour le cycle 24, les plus grandes éruptions ont eu lieu en 2017, plus de trois ans après le pic. Ces précédents historiques indiquent que des épisodes isolés peuvent encore se produire pendant la phase de déclin.Par conséquent, en 2026, la probabilité d'éruptions solaires majeures devrait diminuer, mais pas disparaître. Si une éjection de masse coronale puissante est dirigée vers la Terre, elle pourrait engendrer des tempêtes géomagnétiques et des aurores visibles à basse. Ceci dépendra de l'alignement des événements solaires avec notreL'activité solaire reste donc imprévisible, même en phase de déclin. Les scientifiques continuent de surveiller le Soleil de près, utilisant des instruments comme ceux de la NASA pour affiner les prévisions. Pour le public, cela signifie que les nuits étoilées pourraient encore réserver des surprises lumineuses dans les années à venir, avec des aurores qui surpassent les attentes.