Une avancée prometteuse pour le déploiement des batteries sodium-ion 🔋

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration Pixabay

x

2

4

3

Référence:

2

4

3

x

2

4

3

Des chimistes du CNRS ont synthétisé et étudié de nouvelles compositions de matériaux pour électrodes positives de batteries sodium-ion qui constituent une alternative durable aux batteries lithium-ion. Ces nouvelles électrodes présentent uned'accrue. Une avancée parue dans la revueFace à la demande croissante de systèmes de stockage énergétique, les batteries lithium-ion, très performantes, sont devenues indétrônables sur le marché. Leur impact environnemental et la répartition inégale des ressources deposent néanmoins question. Leurs cousines, les batteries sodium-ion (Na-ion), semblent une alternative prometteuse vu l'abondance et la répartition plus homogène duLes différents matériaux d'électrodes possibles font ainsi l'objet de nombreuses études pour accroitre leurs performances, densités deet d'énergie. En particulier, des matériaux de type NaSICON (pour) composés de sodium,et, suscitent un vif intérêt comme matériaux d'électrodes positives car ils possèdent uneparticulièrement robuste.Une équipe internationale de scientifiques, en partenariat avec la société TIAMAT, a publié récemment dans le journalla découverte d'un nouveau composé à densité d'énergie accrue dans la famille NaSICON. Ils ont pour cela synthétisé et isolé chimiquement des phases encore non explorées, de formule générale Na(POavec x compris entre 1,5 et 2,5. Ces composés ont été obtenus via une méthode de synthèse innovante en voie solide à unemodérée de 500°C.Contrairement aux matériaux standards, ces nouvelles compositions présentent des mécanismes d'extraction/insertion du sodium monophasés, assurant une variation continue de la tension lors de l'utilisation. Cela se traduit par une augmentation de la densité énergétique théorique de 15 %, passant de 396 Wh/kg à 458 Wh/kg.Ces découvertes, publiées dans la revue, ouvrent la voie à des électrodes plus performantes et à des batteries plus efficaces, capables de rivaliser avec les technologies actuellesen étant plus respectueuses de l'. De quoi entrevoir und'applications élargi pour les batteries sodium-ion tout en renforçant leur potentiel de substitution durable aux batteries au lithium.Obtaining V(POby sodium extraction from single-phase Na(PO(1 << 3) positive electrode materialsSunkyu Park, Ziliang Wang, Kriti Choudhary, Jean-Noël Chotard, Dany Carlier, François Fauth, Pieremanuele Canepa, Laurence Croguennec & Christian Masquelier.2024