Avoir ou ne pas avoir une atmosphère ? La question qui perturbe les astronomes ! 🪐

Figure 1 - Illustration d'artistique de TRAPPIST-1 b peu avant qu'elle ne passe derrière l'étoile naine rouge et froide TRAPPIST-1.

Ces étoiles sont connues pour leur activité, avec de grandes taches stellaires et des éruptions pouvant contaminer les mesures.

Cr√©dit: Thomas M√ľller (HdA/MPIA)

TRAPPIST-1: un laboratoire idéal pour étudier les atmosphères des planètes rocheuses



Figure 2 - En comparant le flux lumineux de l'√©toile seule lorsque la plan√®te est occult√©e (derri√®re l'√©toile) avec le flux observ√© juste avant ou apr√®s l'occultation, il est possible de d√©duire l'√©mission thermique du c√īt√© jour de la plan√®te, tout en √©vitant les contaminations stellaires pr√©sentes dans d'autres configurations (par exemple, les transits).

Crédit: Ducrot et al. 2024



Figure 3 - Comparaison des différents scénarios de surface nue et atmosphériques pour la planète TRAPPIST-1 b, avec le cas de la Terre. L'émission thermique mesurée à 12,8 (rouge foncé) et 15 microns (rouge clair) permet de discriminer ces scénarios.

Le premier schéma (extrême gauche) illustre le scénario de "surface nue et sombre", suggéré lors de la première étude avec la mesure à 15 microns uniquement. Cette nouvelle étude remet en question ce scénario et propose deux nouvelles hypothèses: le scénario "surface nue ultramafique" et le scénario "atmosphère riche en brumes de CO ?".

Crédit: Ducrot et al. 2024

Surface nue ou atmosphère complexe ?

Comment lever le mystère ?



Figure 4 - Illustration de la courbe de phase: évolution du flux lumineux du système étoile-planète au cours d'une orbite complète.

- La position (a) correspond au transit: La plan√®te passe devant l'√©toile. Le flux mesur√© correspond √† la lumi√®re de l'√©toile diminu√©e par l'absorption due au disque plan√©taire et √† son √©ventuelle atmosph√®re. Cette configuration permet de sonder l'√©mission du c√īt√© nuit de la plan√®te.

- La position (c) correspond à l'occultation (ou éclipse secondaire): La planète est cachée derrière l'étoile. Le télescope ne capte alors que le flux lumineux de l'étoile, ce qui permet d'isoler et soustraire sa contribution.

- Enfin, la position (b) est juste avant et après l'occultation. L'intensité mesurée est maximale: le flux lumineux de la planète s'ajoute à celui de l'étoile.

Le syst√®me TRAPPIST-1, fascinant par ses sept plan√®tes rocheuses de taille terrestre, dont trois situ√©es dans la zone habitable, repr√©sente une opportunit√© unique pour √©tudier les atmosph√®res des exoplan√®tes.Le t√©lescope spatial James Webb (JWST) joue un r√īle cl√© en permettant de mesurer l'√©mission thermique de ces plan√®tes temp√©r√©es. Une premi√®re campagne d'observation √† őĽ=15 ¬Ķm avait r√©v√©l√© une temp√©rature de 503 K sur le c√īt√© jour de la plan√®te TRAPPIST-1 b, sugg√©rant l'absence d'et une surface tr√®s sombre.Cependant, bas√©e sur les observations d'une seconde campagne √† őĽ=12,8 ¬Ķm, cette nouvelle √©tude men√©e par le D√©partement d'Astrophysique de l'IRFU du CEA Paris-Saclay a mesur√© une temp√©rature bien plus basse que celle attendue par le sc√©nario pr√©c√©dent, obligeant ainsi les chercheurs √† explorer de nouvelles pistes.Parmi les hypoth√®ses envisag√©es, une atmosph√®re riche en CO ? et en brumes est une possibilit√©, bien qu'un sc√©nario de surface ultramafique volcanique semble plus probable. Pour r√©soudre ce myst√®re, une nouvelle phase d'observations a √©t√© lanc√©e, visant √† suivre le flux lumineux de la plan√®te tout au long de son orbite.Ce r√©sultat a √©t√© publi√© dans la prestigieuse revue Nature Astronomy: " Combined analysis of the 12.8 and 15 őľm JWST/MIRI eclipse observations of TRAPPIST-1 b Le syst√®me TRAPPIST-1 se distingue par son √©toile naine ultrafroide entour√©e de sept plan√®tes rocheuses de taille terrestre, dont trois situ√©es dans la, offrant ainsi une opportunit√©exceptionnelle pour l'√©tude des exoplan√®tes et des atmosph√®res. Ce syst√®me constitue donc une cible privil√©gi√©e pour leJames Webb (JWST), dont les capacit√©s spectroscopiques infrarouges permettent d'√©tudier en d√©tail ce type de plan√®tes.En particulier, le JWST est capable de mesurer directement la chaleur √©mise par une plan√®te, en comparant le flux lumineux de l'√©toile lors d'une occultation - moment o√Ļ la plan√®te passe derri√®re l'√©toile - au flux observ√© juste avant et apr√®s cet √©v√©nement (cf. Figure 2). Cette m√©thode permet de d√©duire la lumi√®re infrarouge √©mise par la face √©clair√©e (c√īt√© jour) de la plan√®te tout en √©vitant les contaminations stellaires qui peuvent compliquer les mesures dans d'autres configurations, telles que les transits., explique Pierre-Olivier Lagage, co-auteur principal de l'√©tude et directeur du D√©partement d'Astrophysique au CEA.Deux campagnes d'observation avec le JWST ont √©t√© men√©es pour √©tudier la plan√®te TRAPPIST-1 b car, √©tant la plus proche de l'√©toile h√īte, elle √©met davantage d'infrarouge que les autres plan√®tes du syst√®me. Ces observations ont √©t√© r√©alis√©es avec l'imageur MIRIm, d√©velopp√© au CEA Paris-Saclay, en utilisant des filtres judicieusement choisis pour d√©tecter la pr√©sence de dioxyde de carbone (CO?) et mesurer sa teneur.La premi√®re campagne, men√©e en 2023 par une √©quipe de la NASA en collaboration avec le D√©partement d'Astrophysique de l'IRFU au CEA Paris-Saclay, a utilis√© un filtre centr√© sur őĽ=15 ¬Ķm. Ces observations ont permis de d√©terminer que le c√īt√© jour de TRAPPIST-1 b pr√©sente une temp√©rature d'environ 503 K (+/- 26 K), marquant ainsi la toute premi√®re mesure directe de la temp√©rature d'une plan√®te rocheuse temp√©r√©e dans l'histoire de l'√©tude des exoplan√®tes.Avec une telle temp√©rature, les scientifiques ont sugg√©r√© que TRAPPIST-1 b aurait plut√īt une "surface nue et sombre", o√Ļ la plan√®te ne poss√©derait pas d'atmosph√®re, et sa surface absorberait presque toute la lumi√®re stellaire incidente (Greene et al., 2023). Cette hypoth√®se repose sur le fait que le CO ? absorbe fortement √† cette longueur d'onde ; une atmosph√®re riche en CO ? aurait donc consid√©rablement r√©duit le flux observ√©. Cependant, une mesure unique √† une longueur d'onde ne suffit pas pour exclure tous les sc√©narios atmosph√©riques possibles.Cette nouvelle √©tude, men√©e par une √©quipe du CEA Paris-Saclay, compl√®te les observations pr√©c√©dentes en mesurant cette fois-ci le flux de TRAPPIST-1 b √† 12,8 microns, une seconde bande d'absorption caract√©ristique du CO?. Alors que le sc√©nario initial de "surface sombre nue" propos√© par Greene et al. (2023) pr√©voyait une temp√©rature d'environ 227 ¬įC √† cette longueur d'onde, les chercheurs ont mesur√© une temp√©rature nettement plus basse, de 150 ¬įC. Ce r√©sultat invalide le sc√©nario pr√©c√©dent, bas√© sur les observations √† 15 microns, obligeant les chercheurs √† explorer d'autres mod√®les de surface et d'atmosph√®re. Deux nouveaux sc√©narios semblent ressortir (cf. figure 3):TRAPPIST-1 b serait d√©pourvue d'atmosph√®re, mais sa surface serait compos√©e de roches ultramafiques, des roches volcaniques riches en min√©raux qui √©mettent moins de lumi√®re √† 12,8 microns qu'une surface sombre classique. Ce r√©sultat sugg√®re l'existence possible de volcanisme, car sans ce processus cr√©ant de nouvelles roches, les roches seraient rapidement alt√©r√©es et noircies par l'activit√© de l'√©toile.TRAPPIST-1 b poss√®derait une atmosph√®re riche en CO ? avec d'√©paisses brumes, form√©es de minuscules particules ou gouttelettes issues de r√©actions chimiques li√©es √† l'activit√© volcanique ou au. Ces brumes absorberaient la lumi√®re stellaire et provoqueraient un r√©chauffement des couches sup√©rieures de l'atmosph√®re, cr√©ant une inversion thermique o√Ļ la temp√©rature augmente avec l'altitude. Ce ph√©nom√®ne, similaire √† celui de laterrestre - bien que li√© ici au CO ? et non √† l'ozone - expliquerait une √©mission plus √©lev√©e √† 15 microns par rapport √† 12,8 microns, un comportement inattendu par rapport au CO ? observ√© sur Terre ou V√©nus.Bien que les brumes soient d√©j√† connues pour influencer la temp√©rature et l'apparence atmosph√©rique, comme sur Titan, leur impact sur TRAPPIST-1 b reste surprenant. Cependant, les auteurs estiment que le sc√©nario "surface nue ultramafique" est plus probable, en raison de la complexit√© et des incertitudes associ√©es √† la formation de telles brumes.Cette nouvelle √©tude souligne les d√©fis pos√©s par la d√©termination d√©finitive de la pr√©sence d'une atmosph√®re sur une plan√®te en se basant uniquement sur les mesures d'√©mission thermique lors des occultations. Pour lever d√©finitivement le myst√®re de la pr√©sence d'une atmosph√®re sur TRAPPIST-1 b, les chercheurs ont alors initi√© une nouvelle campagne d'observation avec le JWST visant √† mesurer le flux de la plan√®te tout au long de son orbite compl√®te, et non uniquement son c√īt√© jour (cf. figure 4).Compl√©t√©e ensuite par des simulations atmosph√©riques 3D complexes, cette m√©thode, bien que co√Ľteuse en temps d'observation, est essentielle pour trancher sur l'existence ou l'absence d'une atmosph√®re autour de TRAPPIST-1 b.Ces r√©ponses pourraient inaugurer une nouvelle √®re dans l'√©tude des atmosph√®res des exoplan√®tes rocheuses.