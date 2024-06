La Terre aurait traversé un nuage interstellaire, modifiant son atmosphère

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un diagramme montrant l'héliosphère protégeant le Système solaire des conditions denses et froides du milieu interstellaire.

Crédit: Southwest Research Institute

Il y a environ deux millions d'années, la Terre aurait perdu temporairement sa protection solaire, subissant les conditions extrêmes de l'espace interstellaire en traversant un nuage dense de gaz et de poussière interstellaires. Cette découverte intrigante soulève des questions sur l'impact de tels événements sur le climat terrestre.À cette époque, les premiers ancêtres humains partageaient notre planète avec des animaux préhistoriques comme les mastodontes et les tigres à dents de sabre. Cette période coïncide avec une ère glaciaire influencée par divers facteurs tels que l'inclinaison de la Terre, les niveaux deet les activités tectoniques et volcaniques.Les chercheurs suggèrent que le Système solaire aurait traversé une zone dense de gaz et de poussière interstellaires, perturbant le vent solaire. Cette perturbation aurait pu compresser l', la bulle protectrice deautour du Système solaire,ainsi la Terre à des radiations et particules galactiques."Ce document est le premier à montrer quantitativement qu'il y a eu une rencontre entre le Soleil et quelque chose en dehors du Système solaire qui aurait affecté le climat de la Terre", a déclaré Merav Opher, physicienne spatiale à l'Université de Boston.L'héliosphère protège la Terre des radiations et des rayons galactiques qui pourraient affecter l'ADN des êtres vivants. Opher et son équipe ont utilisé des modèles informatiques pour visualiser la position du Soleil il y a deux millions d'années, révélant qu'un nuage dense, appelé le "Ruban Local de Nuages Froids", aurait pu entrer en collision avec l'héliosphère.Cette collision aurait laissé la Terre exposée au milieu interstellaire, y compris aux éléments radioactifs, résidus d'étoiles massives mortes dans des explosions de supernovas. Cette exposition pourrait expliquer l'augmentation des isotopes fer 60 et plutonium 244 trouvés dans les carottes de glace en Antarctique et sur la Lune, correspondant à cette période.Pour l'instant, il est difficile de déterminer précisément l'impact de ce nuage interstellaire sur la Terre. L'équipe continue d'explorer d'autres périodes où le Système solaire aurait traversé des nuages interstellaires denses pour comprendre leur influence sur les glaciations terrestres.