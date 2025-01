Basculement imminent du champ magnétique du Soleil: l'impact pour la Terre ☀️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un cycle solaire: un montage de dix années d'images Yohkoh SXT, démontrant la variation de l'activité solaire au cours d'un cycle solaire, du 30 août 1991 au 6 septembre 2001.

Crédit: la mission Yohkoh de l'ISAS (Japon) et de la NASA (États-Unis).



Représentation artistique de la nappe de courant héliosphérique.

Crédit: NASA

Qu'est-ce que le cycle solaire ?

Comment le champ magnétique solaire protège-t-il la Terre ?

Le Soleil se prépare à vivre un événement majeur: l'inversion de son champ magnétique. Ce phénomène marque un tournant dans le cycle solaire, annonçant le passage du maximum solaire vers le minimum solaire.Cette inversion, prévue entre fin 2024 et début 2026, est un processus complexe corrélé avec les taches solaires. Ces régions d'intense activité magnétique jouent un rôle clé dans la dynamique dusolaire, conduisant à son renversement.Le cycle solaire, d'une durée d'environ 11 ans, est marqué par des variations dans le nombre et l'intensité des taches solaires. Le maximum solaire, période d'activité intense, précède l'inversion du champ magnétique, qui se manifeste par un changement de polarité aux pôles de notre étoile.L'inversion du champ magnétique solaire est un processus graduel, sans moment précis de basculement. Elle s'étale sur une période d'un à deux ans, voire plus, comme observé lors du cycle solaire précédent, où le champ a mis près de cinq ans à s'inverser.Contrairement à ce que l'on pourrait craindre, cette inversion n'est pas synonyme de catastrophe pour la Terre. Elle peut même avoir des effets bénéfiques, comme une meilleure protection contre les rayons cosmiques, grâce à la modification de la 'nappe de courant' héliosphérique (voir ci-dessous).Les scientifiques surveillent de près cette inversion pour mieux comprendre les cycles solaires futurs. La rapidité avec laquelle le champ magnétique retrouve sa configuration dipolaire pourrait indiquer l'intensité du prochain cycle solaire.Cette inversion magnétique est une occasion unique d'étudier les mécanismes internes du Soleil et leurs impacts sur l'espace interplanétaire. Elle souligne l'importance de la recherche ensolaire pour anticiper les variations de l'activité solaire et leurs conséquences sur notrespatial.Le cycle solaire est une période d'environ 11 ans pendant laquelle l'activité magnétique du Soleil évolue. Cette activité est mesurée par le nombre et l'intensité des taches solaires visibles à saAu cours de ce cycle, le Soleil passe par un maximum solaire, où l'activité est la plus intense, suivi d'un minimum solaire, où l'activité diminue. Ces variations influencent le champ magnétique solaire, conduisant à son inversion tous les 11 ans.Le cycle solaire est crucial pour comprendre les phénomènes spatiaux, comme les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, qui peuvent affecter les communications et les systèmes électriques sur Terre.Lorsque le champ magnétique solaire s', la 'nappe de courant' héliosphérique, une surface qui s'étend à partir de l'équateur solaire, devient plus ondulée. Cette modification peut offrir une meilleure protection contre les rayons cosmiques, des particules de hauteprovenant de l'espace lointain, bien au delà de notre propreAinsi, malgré les perturbations qu'elle peut causer, l'inversion du champ magnétique solaire contribue à protéger notre planète des rayonnements cosmiques nocifs.