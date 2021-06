Un biocatalyseur sans platine pour du dihydrogène vert

Référence:

2

Contacts:

Les hydrogénases sont des enzymes qui peuvent catalyser la production de dihydrogène à partir d'eau et d'électricité et la réaction inverse de conversion de dihydrogène en électricité. Pour cela, il est nécessaire de les fixer sur des électrodes pour assurer ladu courant.Les scientifiques du Laboratoire de bioénergétique etdes protéines (CNRS/Aix-Marseille Université) et de l'viennent de mettre auun nouveauspécifique qui permet de greffer l'sur l'électrode en conservant ses propriétés catalytiques pour les deux directions de la réaction, sans perte d'. Des hydrogénases pourraient-elles bientôt remplacer leactuellement utilisé pour produire duencore plusLes piles àqui convertissent le dihydrogène en, ou les électrolyseurs capables de produire du dihydrogène par dissociation de l'à l'aide de l'électricité, utilisent du platine,rare et cher, quile rôle de. Les enzymes appelées "hydrogénases" catalysent également ces deux réactions très rapidement et presque sans perte d'mais utilisent des métaux non nobles. D'où l'idée des scientifiques du Laboratoire de bioénergétique et ingénierie des protéines (CNRS/Aix-Marseille Université) et de l'technique de Munich de connecter ces hydrogénases à des électrodes en les incorporant dans des "polymères redox" qui permettent la circulation des électrons et la connexion électrique entre l'enzyme et l'électrode. Inconvénient habituel de ce type de dispositif: le polymère rédox oppose une résistance aud'électrons, ce qui rend le système inefficace d'un point deénergétique.En ajustant les propriétés de ces polymères, les scientifiques ont montré que le système pouvait parfaitement catalyser la réaction dans les deux directions, sans perte d'énergie.Les scientifiques ont ainsi réalisé uneoù l'est réduit par l'enzyme bilirubine oxydase de la bactérie, tandis que l'de la bactérieincorporée dans le film de polymèrel'. Le système peut aussi fonctionner efficacement dans la direction opposée, pour la production de Hparde l'eau.Les recherches visent maintenant à accroître la stabilité des hydrogénases incorporées pour qu'elles puissent supporter des densités de courant plus élevées et concurrencer sérieusement les systèmes employant actuellement des catalyseurs à base de platine. Des résultats qui pourraient être utiles pour la mise en oeuvre d'autres catalyseurs fragiles comme les enzymes réduisant le COpour produire des carburants liquides ou des produits chimiques à valeur ajoutée à partir de ressources renouvelables. Ces résultats sont publiés dans la revueSteffen Hardt, Stefanie Stapf, Dawit T. Filmon, James A. Birrell, Olaf Rüdiger, Vincent Fourmond, Christophe Léger & Nicolas PlumeréReversible Hoxidation and evolution by hydrogenase embedded in a redox polymer film4, 251-258 (2021)- Christophe Léger -au Laboratoire de bioénergétique et ingénierie des protéines - christophe.leger at imm..fr- Nicolas Plumeré - Enseignant chercheur à la Faculty of Chemistry and Biochemistry (Allemagne) - nicolas.plumere at tum.de- Stéphanie Younès - Responsablededu CNRS - inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr