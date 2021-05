Un bracelet pour transmettre en continu la température des patients aux médecins

Comment fonctionne votre invention et à qui est-elle destinée ?

Comment vos travaux de recherche ont-ils abouti à cette innovation ?

Quel a été l'apport du monde industriel et quelles sont les perspectives ?

Contacts:

Plus besoin de déranger un patient ou même d'être présent à l'hôpital pour prendre sa température, un bracelet mesure la chaleur corporelle grâce aux changements de couleur de ses matériaux. Azzedine Bousseksou, directeur de recherches au, membre de l'et directeur du Laboratoire dede coordination (LCC, CNRS), présente cette innovation.Elle se présente sous la forme d'un bracelet, dont lachange selon lacorporelle des patients suivis à l'qui les portent. Un systèmedétecte ces nuances et en tire unélectrique grâce à des courbes d'étalonnage. Ce courant donne la température exacte et la transmet à distance au personnel soignant. Les applications sont en effet médicales.Unpeut ainsi se renseigner sur plusieurs de ses patients à la fois, sans devoir se déplacer. Comme la mesure s'effectue en continu, les praticiens n'ont pas non plus à déranger les malades, la nuit notamment.Au Laboratoire de chimie et de coordination, nous travaillons beaucoup sur les molécules commutables: des composés chimiques solides qui changent de propriétés physiques en fonction de certains stimuli. Nous synthétisons en particulier des molécules dont la couleur fluctue selon la. Le phénomène sous-jacent s'appelle la bistabilité moléculaire, qui peut d'ailleurs être impactée par d'autres paramètres, comme laou unNous travaillons à partir de composés inorganiques, auxquels nous ajoutons des complexes chimiques de différents métaux, dont le. Le choix des éléments impliqués et notre savoir-faire en synthèse nous permettent de concevoir des molécules qui varient en fonction de seuils précis. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons obtenu un gradient de températurede 37 degrés Celsius, soit la température normale du corps.Cette invention est née d'une collaboration entre mon équipe de recherche et l'entreprise EV Technologies . Cette dernière nous aparticulièrement aidés sur les parties touchant à l'électronique et aux. Notre dispositif a depuis été breveté, et nous travaillonsà changer la fabrication d'échelle, avant la commercialisation.- Azzedine Bousseksou -spécialiste duet de la commutation moléculaires- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr