La carte infrarouge la plus détaillée jamais réalisée de la Voie lactée

Des astronomes ont publié une gigantesque carte infrarouge de la Voie lactée contenant plus de 1,5 milliard d'objets. Il s'agit de la carte la plus détaillée jamais réalisée à ce jour. À l'aide du télescope VISTA de l', l'équipe a observé les régions centrales de notre galaxie pendant plus de 13 ans. Avec 500 téraoctets de, ce projet d'est le plus important jamais réalisé avec unde l'ESO."Nous avons fait tellement de découvertes que nous avons changé la vision de notre galaxie pour toujours", déclare Dante Minniti, astrophysicien à l'université Andrés Bello au Chili, qui a dirigé l'ensemble du projet. Cette carte record comprend 200 000 images prises par le télescope VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) de l'ESO.Situé à l'observatoire de Paranal de l'ESO au Chili, ce télescope a pour mission principale de cartographier de vastes zones du ciel. L'équipe a utilisé la caméra infrarouge VIRCAM de VISTA, qui peut scruter la poussière et le gaz qui imprègnent notre galaxie. Elle est donc capable de voir le rayonnement des endroits les plus cachés de la, ouvrant ainsi une fenêtre unique sur notregalactique.Ce gigantesque ensemble de donnéescouvre une zone du ciel équivalente à 8600 pleines lunes, et contient environ 10 fois plus d'objets qu'une précédente carte publiée par la même équipe en 2012. Il comprend des étoiles naissantes, qui sont souvent enfouies dans des cocons poussiéreux, et des amas globulaires - des groupes denses de millions d'étoiles parmi les plus anciennes de la Voie lactée.En observant la lumière infrarouge, VISTA peut également repérer des objets très froids, qui brillent à ces longueurs d'onde, comme les naines brunes (des étoiles "ratées" qui n'ont pas de fusion nucléaire soutenue) ou les planètes errantes qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile.Les observations ont commencé en 2010 et se sont terminées au cours du premier semestre 2023, soit 420 nuits au total. En observant chaque parcelle du ciel plusieurs fois, l'équipe a pu non seulement déterminer l'emplacement de ces objets, mais aussi suivre leurs mouvements et leurs changements de luminosité.Ils ont répertorié les étoiles dont la luminosité change périodiquement et qui peuvent être utilisées comme des règles cosmiques pour mesurer les distances. Cela nous a permis d'obtenir une vue 3D précise des régions intérieures de la Voie lactée, qui étaient auparavant cachées par la poussière. Les chercheurs ont également suivi les étoiles hypervéloces - des étoiles rapides catapultées depuis la région centrale de la Voie lactée après une rencontre rapprochée avec lequi s'y trouve.La nouvelle carte contient des données recueillies dans le cadre de l'étude VISTA Variables in the Vía Láctea (VVV)et de son projet complémentaire, l'étude VVV eXtended (VVVX). "Ce projet a représenté un effort monumental, rendu possible parce que nous étions entourés d'une équipe formidable", déclare Roberto Saito, astrophysicien à l'Universidade Federal de Santa Catarina au Brésil et auteur principal de l'article publié aujourd'hui dans Astronomy & Astrophysics sur l'achèvement du projet.Les enquêtes VVV et VVVX ont déjà donné lieu à plus de 300 articles scientifiques. Les études étant maintenant terminées, l'exploration scientifique des données recueillies se poursuivra pendant les décennies à venir. Pendant ce temps, l'Observatoire de Paranal de l'ESO se prépare pour l'avenir: VISTA sera mis à niveau avec son nouvel instrument 4MOST et le(VLT) de l'ESO recevra son instrument MOONS. Ensemble, ils fourniront les spectres de millions d'objets étudiés ici, et d'innombrables découvertes sont attendues.