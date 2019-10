Cartographie d'une méduse cosmique

Fig. 1: La méduse cosmique est représentée ici avec de superbes détails. La galaxie spirale qui compose la tête a été imagée par le télescope spatial Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre toutes les 100 minutes. Il...) hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

A l'aide du radiotélescope ALMA et du VLT de l'ESO au Chili, une équipe scientifique comprenant une astronome à l'Observatoire de Paris - PSL a cartographié les queues intenses d'une "méduse cosmique". C'est la photo de la semaine sur le site de l'ESO.Unepeut voir sonbalayé parlorsqu'elleà grandedans un. Le résultat ressemble à une" méduse", où la tête est la; et la queue, le gaz balayé.Dans l'amas de galaxies de Norma, l'une des galaxies-méduses les plus proches, ESO137-001, a été cartographiée dans son gaz moléculaire à haute résolution avec l'interféromètre ALMA (Atacama Large Millimeter / Sub-Millimeter Array) et comparée avec la carte du gaz ionisé faite par MUSE, sur l'un des grands télescopes (Very Large Telescope) de l'ESO: un certainde filaments et nuages de gaz moléculaire ont été détectés, s'étendant sur 60 kpc de long et 25 kpc de large.La majeure partie de lavisible d'un amas riche de galaxies est constituée d'unegazeuse très chaude, diffuse et ionisée, qui émet des rayons X. Ce gaz est en équilibre hydrostatique dans le puits potentiel de l'amas et peut être 10 fois plusque l'des galaxies.Lorsqu'une galaxiepénètre à grande vitesse dans le groupe, cette atmosphère crée comme unpuissant dans la galaxie en mouvement, capable de chasser le gazde la galaxie. C'est le phénomène de balayage du gaz par pression dynamique.Le gaz balayé forme un sillage derrière la galaxie en mouvement, créant de beaux systèmes complexes de filaments comme celui observéde la galaxie spirale ESO 137-001, qui voyage dans l'amas de galaxies Norma. La direction et la position de la queue nous renseignent sur la façon dont la galaxie se déplace.L'image de l'émission de CO obtenue avec ALMA (voir Figure 1) offre la première carte à haute résolution du gaz moléculairedans une queue de gaz formée par balayage dû à la pression dynamique.ESO 137-001 est l'une des galaxies-méduses les plus proches et elle est particulièrement intéressante car ses longues queues de gaz très étendues contiennent des grumeaux caractéristiques appelées "boules de": des éclats de formation d'étoiles.Les mécanismes précis régissant la formation des étoiles dans les queues de méduses sont mystérieux.Cette carte offre donc une nouvellesur les conditions nécessaires à la formation de nouvelles étoiles dans des environnements aussi intenses et changeants.ALMA unveils widespread molecular gas clumps in the ram-pressure stripped tail of the Norma jellyfish galaxy, Jachym, P., Kenney, J.D.P.,, M., Combes, F., Cortese, L. et al. 2019, ApJ in press