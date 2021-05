Cartographier mécaniquement le champ lumineux de photons confinés

Figure: Le champ lumineux associé à un seul photon peuplant le mode optique confiné entre les miroirs d'une microcavité optique est cartographié grâce à la force qu'il exerce sur une sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...) carbure de silicium (Le carbure de silicium (SiC), aussi connu sous le nom de carborundum ou de moissanite, est une...) diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...) longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus...) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

© O. Arcizet, NEEL.

L'optomécanique en cavité permet ainsi de mesurer de très petites déformations et de tester les limites ultimes de sensibilité de la mesure, lorsqu'elle se heurte à la nature quantique de la. Jusqu'à présent, la faiblesse de l'nécessitait de travailler avec un très grandde photons dans la cavité, masquant ainsi une partie des effets fondamentaux qui peuvent apparaître avec un seul. Une nouvelle approcheà l'Néel ( NEEL , CNRS/Univ. Grenoble Alpes/Grenoble INP) en collaboration avec le Laboratoire Kastler Brossel ( LKB , CNRS/Sorbonne Univ./ENS Paris/Collège de France), a permis d'approcher le régime de l'optomécanique auunique, avec unsensible à laexercée par leintracavité peuplé par un seul photon confiné.Pour cela, les chercheurs ont cherché à augmenter le, et donc la force produite par un seul photon peuplant le mode de cavité, en travaillant avec des cavités de grande réflectivité et de très petites, produites au Laboratoire Kastler Brossel. Ils ont fabriqué et employé des sondes de force ultrasensibles - des nanofils suspendus ended'une centaine de micromètres de long et de 100 nm de diamètre (donc bien inférieur à la longueur optique employée de 800 nm) pouvant détecter des forces de l'ordre de l'attonewton (10-18 N). Ces nanofils sont alors introduits dans la cavité où ils interagissent avec le champ lumineux confiné. Ils permettent de sonder la structure spatiale de ce champ, autrement dit l'onde lumineuse stationnaire, en repérant ses minimas et maximas grâce à la mesure des forces optiques produites sur les nanofils (cf. illustration).C'est ainsi que les chercheurs ont pu imager et cartographier pour la première fois la force exercée par le champ intracavité et identifier les zones dans lesquelles le couplage lumière-nanofil est maximal. La très grande sensibilité des nanofils suspendus a permis de mesurer les forces dans ces zones jusqu'à des niveaux de lumière très faibles correspondant à moins d'un photon dans la cavité.Atteindre un tel régime ouvre plusieurs perspectives, en particulier dans le domaine de l'optique quantique car le système fournit une nouvelle ressource non linéaire (si on double le champ électrique la force est quadruplée) fonctionnant à très faible nombre de photons, permettant par exemple de mesurer sans les détruire les fluctuations d'intensité de faisceau lumineux extrêmement faibles. De plus, dans un tel régime, les fluctuations quantiques du champ intracavité deviennent comparables à leur valeur, ce qui ouvre la voie à l'des forces produites par les fluctuations quantiques d'un tel champ.Mapping the Cavity Optomechanical Interaction with Subwavelength-Sized Ultrasensitive Nanomechanical Force Sensors.F. Fogliano, B. Besga, A. Reigue, P. Heringlake, L. Mercier de Lépinay, C. Vaneph, J. Reichel, B. Pigeau, et O. Arcizet,, Publié le 8 avril 2021.DOI: 10.1103/physrevx.11.021009 Article disponible sur la base d'archives ouvertes hal - Olivier Arcizet - Chargé deau, Institut Néel - olivier.arcizet at neel.cnrs.fr- Jakob Reichel - Professeur des universités à, Laboratoire Kastler Brossel - reichel at lkb.ens.frINP - inp.com at cnrs.fr