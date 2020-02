Un catalyseur pour transformer le CO2 en carburant pour piles à combustible

Réduction du dioxyde de carbone par le catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des réactifs et n'apparaît donc pas dans...) soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et...)

© J. Canivet

Le dioxyde de carbone réduit en acide formique, puis utilisé pour propulser une voiture grâce à une pile à combustible, en présence de dioxygène (Le dioxygène est une molécule composée de deux atomes d'oxygène, notée O2, qui est à l'état de gaz aux conditions normales de pression...)

© J. Canivet.

Références:

Contacts:

Parmi les pistes pour aller vers une société à faible empreinte carbone, la réutilisation du CO2 séduit de nombreuses équipes. Des scientifiques de l'IRCELYON (CNRS/Université Lyon 1) en collaboration avec le LCPB (CNRS/Collège de France), le LASIR (CNRS/Université de Lille) et l'd'Aix-la-Chapelle ont mis audes catalyseurs solides et poreux, capables de transformer leen unpour les piles à: l'formique. Ces travaux, publiés dans la revue, proposent une méthode qui dure plusieurs, sans chute d', en se servant lacomme source d'Fléau moderne, le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique peut être capturé et réutilisé. Par exemple, des réactions de réduction cassent les liaisons entre sesd'et de carbone, qui sont ensuite réarrangés pour obtenir des molécules d'intérêt. Des techniques existent ainsi pour transformer le CO2 en acide formique (HCO2H), prisé pour alimenter des piles à combustible. Malheureusement, ces réactions emploient des systèmes catalytiques solubles difficiles à séparer à la fin de l'opération et qui se désactivent rapidement. Des scientifiques de l'de recherches sur laet l'de Lyon (IRCELYON, CNRS/Université Lyon 1), du Laboratoire dedes processus biologiques (LCPB, CNRS/Collège de France), du Laboratoire avancé de spectroscopie pour les interactions, la réactivité et l'environnement (LASIRE, CNRS/Université de Lille) et l'université d'Aix-la-Chapelle ont donc conçu unsolide, capable de maintenir la réaction pendant plusieurs jours à la seule aide de lavisible. Il est également facile à extraire et à réutiliser une fois l'opération terminée.Ce catalyseur est fabriqué à partir de polymères poreux tridimensionnels, dont la structure connecteles éléments catalytiques et ceux chargés d'alimenter la réaction grâce à l'énergie lumineuse. La conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique se produit via des transferts d'électrons nécessaires à la réduction du CO2, particulièrement rapides et efficaces dans ces systèmes. Ces performances sont à la fois vérifiées par des expériences et des calculs théoriques. Le catalyseur maintient la réaction pendant quatre jours, là où les systèmes précédents s'épuisaient en moins de six. Il peut également être déposé en films, ce qui faciliterait une éventuelle utilisation de même type que les panneaux solaires, à laquelle les chercheurs réfléchissent.Florian Michael Wisser, Mathis Duguet, Quentin Perrinet, AshtaGhosh, Marcelo Alves-Favaro, Yorck Mohr, Chantal Lorentz, Elsje Alessandra Quadrelli, Regina Palkovits, David Farrusseng, Caroline Mellot-Draznieks, Vincent De Waele, Jérôme Canivet.Angewandte Chemie International Edition.Florian Michael Wisser, Yorck Mohr, Elsje Alessandra Quadrelli, Jérôme Canivet.ChemCatChem, Concept Paper.- Jérôme Canivet -(Ircelyon UMR5256) - jerome.canivet at ircelyon.univ-lyon1.fr- Florian Michael Wisser - IRCELYON - florian.wisser at ircelyon.univ-lyon1.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at.fr