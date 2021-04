Catalyseurs à base de polymères pour dégrader les polluants organiques

Activation hétérogène des persulfates par des polymères conducteurs encapsulés dans des perles d'alginate pour la dégradation des polluants organiques aquatiques

© A. Ait El Fakir, Z. Anfar et A. Jada

La pollution chimique de l'eau résulte en grande partie des effluents chargés de polluants organiques et de métaux lourds. Différents procédés existent pour traiter ces effluents à grande échelle dans les stations d'épuration: l', la floculation, lamembranaire et laCes procédés conventionnels ne sont malheureusement pas très sélectifs et conduisent souvent à la formation de boues elles-mêmes difficiles à traiter. D'autres procédés sont étudiés, tels que les procédés d'oxydation avancées (POA), produisant des espèces hautement réactives de l'à partir de divers peroxydes et qui permettraient une destruction totale des déchets organiques en ne produisant que de l'et duDes chercheurs de l'de sciences desde Mulhouse (CNRS/Université de Haute Alsace) et du Laboratory of materials and environment de l'Ibn Zohr (Agadir-Maroc) ont développé de nouveaux catalyseurs de POA à base de polymères conducteurs (Polyaniline et Polypyrrole) encapsulés dans des billes d'alginate de. Ces catalyseurs non métalliques se sont avérés efficaces pour éliminer et dégrader totalement, et sans aucun apport d'lumineuse externe, l'orange G (OG), unprésent dans les systèmes aquatiques. L'permet de récupérer et recycler facilement ceet d'en préserver les propriétés dans leCes résultats prometteurs, publiés dans la revue, vont à présent être testés à plusEngineering of new hydrogel beads based conducting polymers: Metal-free catalysis for highly Organic Pollutants degradationAbdellah AIT EL FAKIR, Zakaria ANFAR, Abdallah AMEDLOUS,Mohamed ZBAIR, Zakaria HAFIDI,Mohammed EL ACHOURI, Amane JADA, Noureddine EL ALEM,28 janvier 2021.