Cent millions d'atomes pour modéliser la photosynthèse

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une...)

photosynthèse (La photosynthèse (grec φῶς phōs, lumière et σύνθεσις sýnthesis,...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière...)



Modèle atomique du chromatophore de la bactérie pourpre, organelle chargée de la photosynthèse.

© Singharoy et al.

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait...)

Titan (Cliquez sur l'image pour une description)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

Références:

Chandler (Chandler est un nom de famille anglais qui provient d'un métier (le mot chandler désigne celui ou celle qui fabrique ou vend des bougies, cela peut...)

Difficile de suivre tout ce qui se passe à l'intérieur des compartiments des cellules, mais les modèles atomiques permettent d'éclairer la question en décrivant rigoureusement l'ensemble des atomes et leurs interactions. Organisés autour d'un Laboratoire international associé (LIA) entre leet l'de l'Illinois, des chercheurs ont conçu le plus grand modèle jamais simulé d'unbiologique, avec 136 millions d'. Publiés dans la revue, ces travaux décrivent le déroulement de ladans une bactérie qui tire sonde laDes simulations numériques permettent de résoudre les équations du mouvement sur und'atomes, décrits par les lois de laclassique. Une équipe de chercheurs, centréed'un laboratoire international associé (LIA) entre le CNRS et l'Université de l'Illinois, a conçu le plus grand modèle atomique connu, avec plus de 136 millions d'atomes dont le mouvement est observé à l'échelle de la microseconde. Les scientifiques ont reproduit l'organelle chargée de la photosynthèse dans la bactérie pourpre. Ce microorganisme primitif, présent depuis plusieurs milliards d'années, a été choisi pour sa relative simplicité et son extrême efficacité dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Même au fond de lacs, il survit avec seulement quelquesparCe modèle a permis aux chercheurs de remonter, à la milliseconde près, au déroulement moléculaire de la photosynthèse, en partant de l'de la lumière à la production d'ATP, la source d'énergie commune à tous les êtres vivants connus. Les simulations, rendues possibles par un accès au supercalculateurdu département de l'énergie américain, ont montré la remarquable adaptabilité de l'organelle, notamment sa composition en protéines optimisée pour assurer une production adéquate d'ATP dans des environnements faiblement lumineux, et ce, sans pour autant que le système s'emballe en cas de forte exposition aux photons. Ce modèle atomique représente lade trente années de recherches sur la photosynthèse menées à l'université de l'Illinois dans le laboratoire de Klaus Schulten (1947-2016), cofondateur du laboratoire international associé (LIA) avec le CNRS. Il fournit un éclairage nouveau sur le phénomène de photosynthèse, en offrant le détail microscopique de celui-ci.Les travaux publiés dans la revueont rassemblé les compétences de scientifiques du Laboratoire deetthéoriques de Nancy (LPCT, CNRS/Université de Lorraine), de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, de l'Université d'État de l'Arizona à Tempe, de l'Université de Calgary, de l'Université de Sheffield et de l'Université Jacobs de Brême.Abhishek Singharoy, Christopher Maffeo, Karelia H.Delgado-Magnero, David J.K.Swainsbury, Melih Sener, Ulrich Kleinekathöfer, John W.Vant, Jonathan Nguyen, Andrew Hitchcock, Barry Isralewitz, Ivan Teo, Danielle E., John E.Stone, James C. Phillips, Taras V. Pogorelov, M. Ilaria Mallus, Christophe Chipot, Zaida Luthey-Schulten, Peter Tieleman, Neil Hunter, Emad Tajkhorshid, Aleksei Aksimentiev, Klaus Schulten.Cell 179, 1-14. 2019.