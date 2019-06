Des cerfs-volants aquatiques pour produire de l'électricité dans les courants marins à faible vitesse

© Minesto

Des scientifiques financés par l'UE ont mis au point la toute première technologie qui exploite efficacement l'énergie des courants marins lents. Un "cerf-volant" sous-marin entraîne une turbine dans le courant, amplifiant ainsi la puissance utile et la production d'Environ 71 % de laest recouverte par les eaux, la majeure partie de cettese trouvant dans lesde la. À la différence duet de l'ensoleillement, les mouvements de l'dans les courants et les marées sont fiables et prévisibles, et génèrent continuellement de l'Jusqu'à présent, il n'existait aucun système efficace pour convertir l'énergie des courants à basseen électricité. Un consortium financé par l'UE et travaillant sur lePowerKite a développé et vérifié avec succès un certainde composants critiques permettant de faire de cetteune réalité.Le partenaire du projet, Minesto, a développé un concept breveté et primé, Deep Green, qui s'apparente à l'idée d'unflottant dans le vent. En fait, grâce à ses ailes, laocéanique Deep Green "vole" dans l'eau, ce qui augmente la vitesse relative de l'eau, exploitée par la. Cette prouesse technique génère plusieurs centaines de fois plus d'énergie que dans le cas d'une turbine fixe, ce qui permet de produire de l'électricité à moindre coût dans les courants à faible vitesse, aussi bien océaniques que deLe consortium s'est concentré sur l'optimisation du système de prise de(PTO) de la technologie Deep Green pour l'. La prise de puissance est en quelque sorte la bête de somme qui convertit l'énergie des marées en électricité. Sa puissance utile dépend de la conception de la turbine, du système de production d'électricité et du système d'attache. Ce dernier raccorde la centrale électrique auxsituées sur le fond marin et transmet l'électricité aupar l'intermédiaire d'un sous-système faisant office dePour développer cette technologie, PowerKite s'est appuyé sur des simulations avancées des composants et des systèmes pour le cerf-volant, la turbine et le câble d'attache. Selon Per Salomonsson, coordinateur du projet, "lors du développement et des essais des prototypes de câble d'attache, un comportement inattendu de ce dernier a été observé, ce qui a nécessité de revoir entièrement sa conception. Notre consortium était heureusement bien équipé pour relever ce défi... La nouvelle conception du câble d'attache a permis de résoudre les problèmes liés aude la, ce qui améliore la qualité de l'électricité produite." Par ailleurs, une nouvelle conception de turbine a permis d'augmenter significativement la puissance utile.Les études relatives à l'ont constitué un autre domaine d'innovation essentiel. En outre, l'équipe a eu recours à des mesures deet à une modélisationafin de mieux comprendre le comportement de cette technologie en milieu marin. La méthode de réduction de l'espace d'mise audans le cadre de PowerKite permet notamment de modéliser lede bruit cumulatif provenant d'unde turbines et est susceptible d'être appliquée àdispositif exploitant les énergies marines renouvelables. Il s'agit d'une contribution importante au domaine des énergies marines renouvelables.Le projet PowerKite a permis de tester avec succès la technologie, dans un premierà l'échelle un quart à Portaferry en Irlande du, puis dans le cadre du premier projet d'énergie marémotrice à basse vitesse à l'échelle industrielle du, l'installation Deep Green à Holyhead Deep, aude Galles. Le câble d'attache innovant de PowerKite y a été installé en mai 2018.Comme l'explique M. Salomonsson: "Les améliorations apportées par le projet PowerKite (turbine, convertisseur, câble d'attache, etc.) ne se contenteront pas d'améliorer les performances et de réduire le coût normalisé de l'énergie produite (LCOE). Elles permettront également aux centrales électriques de fonctionner dans des conditions de courants encore plus faibles, étendant ainsi davantage le potentiel de cette technologie."Au niveau mondial, le potentiel énergétique des océans est important et la capacité installée est en augmentation. Attendez-vous à ce que la technologie PowerKiteun rôle essentiel dans lessystèmes d'exploitation des énergies marines renouvelables, en réduisant de manière significative les émissions mondiales de CO2 grâce à une énergie marémotrice sûre, fiable et produite localement, à l'abri des contraintes géopolitiques.Pour plus d'information voir: