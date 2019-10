CERN: remise à niveau de l'infrastructure électrique



Vous arrivez dans votre bureau, allumez la lumière et décrochez le téléphone tout en démarrant votre ordinateur. Sans électricité, le scénario est légèrement différent... Au CERN, la fiabilité du réseau électrique est telle qu'on en oublie les coulisses.Or l'infrastructure électrique du Laboratoire, quiun rôle essentiel pour l'excellente performance de nos expériences et accélérateurs, et de toutes les installations du CERN, est tout sauf triviale. Dans sa configuration nominale, elle est constituée de deux sous-stations d'entrée à 400 kilovolt (kV) (appelées BE1 et BE2 ), alimentées par leélectrique français. En aval, ces stations sont connectées à une sous-station qui faitle niveau deà 66 kV. Une partie de ce réseau alimente les infrastructures distantes de plusieurs(notamment dans le LHC) ; l'autre partie subit une nouvelle conversion à 18 kV pour alimenter les sites proches de Meyrin et de Prévessin, et le SPS. Pour des questions de redondance, l'infrastructure électrique du CERN est également branchée sur le réseau suisse, ce qui, ponctuellement, permet d'assurer lade l'alimentation à puissance réduite en cas de problème au niveau du réseau français ou du réseauCERN. Lavers le réseau suisse se fait automatiquement grâce au système dit d'"auto-transfert".Pendant le LS2, en raison des importants travaux de rénovation et de maintenance en cours, le réseau électrique du CERN fonctionne un peu différemment., indique Davide Bozzini, coordinateur technique au sein du groupe EN-EL. Durant les travaux, qui devraient s'achever courant novembre, la sous-station BE2 assure donc seule l'alimentation de tout le Laboratoire.Mi-septembre, c'est la sous-station principale de Meyrin ME9 qui a été "débranchée". Celle-ci alimente en 18 kV le site depuis les années 1960. Elle est en cours de rénovation complète et devrait être remise en service fin avril 2020. Parallèlement, le système d'auto-transfert sera lui aussirénové. Dans le cadre de ces deux rénovations, la connexion au réseau suisse a également dû être suspendue. Si cela permet au groupe d'électrique (EN-EL) de faire d'importants travaux sur la sous-station ME9, cela prive néanmoins le réseau général du CERN d'une de ses sources, ce qui pourrait engendrer, dans de rares cas, des coupures de courant temporaires*.Un important chantier est également en cours dans le SPS, où cinq des sept sous-stations à 18 kV situées aux sept points dedu SPS sont rénovées. Quatre d'entre elles ont nécessité la construction de nouveaux bâtiments, permettant ainsi au groupe EN-EL de commencer à travailler avant le début du LS2, alors que l'accélérateur fonctionnait.Le groupe EN-EL intervient également dans le cadre dud'amélioration des injecteurs (LIU -)., souligne Davide Bozzini.De nombreuses autres activités, notamment de maintenance, sont également menées endes prochaines périodes d'exploitation: entretien de plusieurs centaines de transformateurs et disjoncteurs, remplacement des batteries des dispositifs d'alimentation critique du LHC des systèmes dede l'état du réseau, etc. Actuellement, plus de 200 personnes (personnel CERN et entreprises extérieures) sont chargées de consolider, d'entretenir et de faire fonctionner l'infrastructure électrique du CERN sur laquelle reposent toutes les activités du Laboratoire.