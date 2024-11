Cet impact inattendu des panneaux solaires sur les températures 🌡️

Image d'illustration Pexels

Les panneaux solaires sur les toits pourraient-ils ĂȘtre plus nuisibles qu'utiles ? Une Ă©tude rĂ©cente jette un nouvel Ă©clairage sur leurs effets thermiques. Ce phĂ©nomĂšne soulĂšve des interrogations quant Ă l'urbanisme moderne.Une enquĂȘte menĂ©e par des scientifiques indiens rĂ©vĂšle un impact inattendu sur les tempĂ©ratures urbaines. Des relevĂ©s Ă Calcutta montrent une hausse des tempĂ©ratures de 1,5°C en journĂ©e (pouvant monter jusqu'Ă +3,2°C aux heures les plus chaudes), accentuĂ©e par le faible albĂ©do des panneaux solaires. Ce phĂ©nomĂšne mĂ©rite une attention particuliĂšre dans le cadre de la transition Ă©nergĂ©tique.L'Ă©tude, publiĂ©e dans la revue, a adoptĂ© une approche inĂ©dite. Les chercheurs ont utilisĂ© un modĂšle avancĂ©, combinant le modĂšle WRF (prĂ©visions mĂ©tĂ©orologiques) avec le modĂšle Ă©nergĂ©tique du bĂątiment (BEM) et la paramĂ©trisation de l'effet du bĂątiment (BEP). Cela leur a permis d'intĂ©grer des facteurs denĂ©gligĂ©s dans les Ă©tudes prĂ©cĂ©dentes, notamment leparLes rĂ©sultats sont frappants: seulement 20% de l'Ă©nergie solaire recueillie par les panneaux sont convertis en Ă©lectricitĂ©, alors que le reste contribue Ă leur rĂ©chauffement, provoquant une augmentation de laĂ proximitĂ©. En revanche, la nuit, un lĂ©ger refroidissement de 0,6 °C a Ă©tĂ© observĂ©, mettant enla dualitĂ© des effets des panneaux solaires.Pour valider leurs rĂ©sultats, les chercheurs ont Ă©galement menĂ© des expĂ©riences dans d'autres villes, notamment Sydney, Bruxelles et AthĂšnes. À Sydney, une augmentation de 9 °C a Ă©tĂ© mesurĂ©e en journĂ©e, tandis qu'Ă Bruxelles, l'Ă©lĂ©vation Ă©tait de 1,1 °C. Ces variations soulignent que l'impact dĂ©pend largement du climat local.La gĂ©nĂ©ralisation des panneaux solaires dans les villes pourrait exacerber le phĂ©nomĂšne des Ăźlots de chaleur urbains. Cette situation, dĂ©jĂ favorisĂ©e par laurbaine et le manque de, appelle Ă une rĂ©flexion sur l'intĂ©gration des Ă©nergies renouvelables dans les stratĂ©gies urbaines.Les scientifiques proposent des solutions intĂ©grĂ©es pour attĂ©nuer ces effets indĂ©sirables. L'utilisation de matĂ©riaux rĂ©flĂ©chissants et de systĂšmes hybrides de panneaux pourrait rĂ©duire la chaleur tout en maintenant leur efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.Il est essentiel de trouver un Ă©quilibre entre l'utilisation des Ă©nergies renouvelables et le confort thermique des villes. Les innovations Ă venir, telles que les toits verts ou les matĂ©riaux rĂ©frigĂ©rants, pourraient offrir une rĂ©ponse aux problĂšmes posĂ©s par les panneaux solaires.Ces dĂ©couvertes invitent Ă reconsidĂ©rer l'intĂ©gration des panneaux solaires dans l'urbanisme. Les bĂ©nĂ©fices des Ă©nergies renouvelables ne doivent pas se faire au dĂ©triment du climat urbain.