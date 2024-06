Cet inhabituel signal régulier, provenant de l'espace, laisse les astronomes sans explication

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Localisation possible de la source radio.

Lorsque les astronomes orientent les radiotélescopes vers l'espace, ils détectent parfois des rafales sporadiques d'ondes radio provenant de l'Univers. Ces phénomènes, appelés "sources radio transitoires", se manifestent parfois une seule fois, et parfois avec des cycles réguliers.La majorité des sources radio transitoires proviennent de pulsars, des étoiles à neutrons tournant à des vitesses vertigineuses, émettant des bouffées réguliers d'ondes radio. Toutefois, une découverte récente défie cette norme avec un cycle d'une, le plus long jamais observé.Ce transitoire inhabituel, nommé ASKAP J1935+2148, a été identifié grâce au radiotélescope ASKAP en Australie. Ce radiotélescope , doté d'un larged', permet de détecter rapidement des phénomènes exotiques.Lors des premières observations, ASKAP a capté ASKAP J1935+2148 grâce à ses ondes radio polarisées circulairement. Après cette détection initiale, des observations supplémentaires ont été réalisées avec ASKAP et le radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud.ASKAP J1935+2148 appartient à une nouvelle classe de source radio transitoire à longue période. Son cycle de 53,8 minutes est le plus long jamais enregistré. Les observations montrent trois états distincts: des éclats brillants polarisés linéairement, des impulsions faibles polarisées circulairement et une phase silencieuse sans impulsions.L'origine de ce signal reste mystérieuse. Une étoile à neutrons à rotationest la principale supposition, bien qu'une, une étoile morte de la taille de la, ne soit pas exclu. Une configuration binaire avec une autre étoile pourrait aussi expliquer ces émissions radio.Cette découverte pourrait remettre en question notre compréhension des étoiles à neutrons et des naines blanches. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier la nature exacte de ASKAP J1935+2148.