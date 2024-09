Cette fenêtre innovante transforme la pluie en électricité, et bien plus encore...

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une fenêtre qui génère de l'électricité à partir de la pluie ? Une recherche pionnière de l'Université nationale de Séoul a donné naissance à un prototype de fenêtre multifonctionnelle.Développée pour répondre à divers défis environnementaux, cette fenêtre intelligente intègre des technologies avancées pour optimiser la gestion thermique et énergétique. L'innovation repose sur uncomplexe qui allie les propriétés de l'argent et de l'ITO (oxyde d'indium et d'étain). Ces couches permettent de maintenir unetout en réfléchissant la chaleurL'un des aspects les plus intéressants est la capacité de cette fenêtre à produire de l'électricité via les gouttes de pluie. Grâce au nanogénérateur triboélectrique (TENG), chaque goutte d'eau impactant la surface génère de l'énergie, offrant une alternative durable aux systèmes photovoltaïques traditionnels.Le prototype assure également un refroidissement radiatif sans consommation électrique, une avancée notable par rapport aux fenêtres classiques qui perdent en transparence pour améliorer l'efficacité énergétique. Ce refroidissement est réalisé sans réfrigérants, ce qui est plus écologique et économique.De plus, cette fenêtre possède une fonction de dégivrage automatique par effet Joule. Les électrodes transparentes de la fenêtre se chauffent rapidement pour éliminer la glace ou le givre, garantissant uneclaire même en hiver. Ce mécanisme est intégré sans nécessiter de source d'énergie externe additionnelle.Les tests ont révélé des performances impressionnantes: sous conditions pluvieuses simulées, chaque goutte de pluie a généré 8,3 watts par mètre carré. La température intérieure des bâtiments équipés de cettepeut être réduite d'environ 7 degrés par rapport aux fenêtres ordinaires, même en pleine lumière solaire directe.Le projet, dirigé par le professeur Seung Hwan Ko, vise à aller au-delà des bâtiments à énergie zéro pour atteindre des objectifs de bâtiments à énergie positive. Ce progrès technologique pourrait non seulement améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments mais aussi jouer un rôle important dans la transition vers des sources d'énergie plus durables.Bien que ce prototype ne soit pas encore disponible sur le marché, il marque une avancée significative dans la recherche de solutions énergétiques innovantes et respectueuses de l'environnement. La fenêtre intelligente pourrait bien devenir un élément clé de l'durable de demain.