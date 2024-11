Cette image révèle un loup noir dans le ciel 🐺

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'Observatoire Européen Austral (ESO) a révélé cette image spectaculaire d'une nébuleuse sombre qui crée l'illusion d'une silhouette de loup sur une toile de fond cosmique colorée. Surnommée à juste titre la nébuleuse du loup noir, elle a été capturée dans une image de 283 millions de pixels par le VLT Survey Telescope (VST) de l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili.Située dans la constellation du Scorpion, près du centre de la Voie lactée, ladu Loup noir se trouve à environ 5300 années-lumière de la Terre. Cette image occupe unedans le ciel équivalente à quatre pleines lunes, mais elle fait en réalité partie d'une nébuleuse encore plus grande appelée Gum 55. Si vous regardez bien, le loup pourrait même être un loup-garou, ses mains étant prêtes à attraper les passants sans méfiance...Si vous pensiez que l'obscurité était synonyme de vide, détrompez-vous. Les nébuleuses sombres sont des nuages froids de poussière cosmique, si denses qu'ils masquent la lumière des étoiles et des autres objets situés derrière eux. Comme leur nom l'indique, elles n'émettent pas de lumière visible, contrairement aux autres nébuleuses.Les grains de poussière qui les composent absorbent la lumière visible et ne laissent passer que les radiations de plus grandes longueurs d'onde, comme la lumière infrarouge. Les astronomes étudient ces nuages de poussière gelée car ils contiennent souvent de nouvelles étoiles en devenir.Bien sûr, la présence fantomatique du loup dans le ciel n'est possible que parce qu'il contraste avec un arrière-plan lumineux. Cette image montre avec des détails spectaculaires comment le loup noir se détache des nuages lumineux de formation d'étoiles qui se trouvent derrière lui. Ces nuages colorés sont constitués principalement de gaz d'hydrogène et brillent dans des tons rougeâtres sous l'effet du rayonnement UV intense émis par les étoiles naissantes qu'ils contiennent.Certaines nébuleuses sombres, comme la nébuleuse du sac de charbon, peuvent être observées à l'oeil nu - et jouent un rôle clé dans la façon dont les premières nations interprètent le ciel (1) - mais pas le Loup noir. Cette image a été créée à partir des données du VLT Survey Telescope, qui appartient à l'Institut national d'italien (INAF) et qui est hébergé à l'Observatoire de Paranal de l'ESO, dans lechilien d'Atacama. Leest équipé d'unespécialement conçue pour cartographier le cielen lumière visible.L'image a été compilée à partir d'images prises à différents moments, chacune avec un filtre laissant passer une couleur de lumière différente. Ces images ont toutes été prises dans le cadre du VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), qui a permis d'étudier quelque 500 millions d'objets dans notre Voie lactée.Les sondages de ce type aident les scientifiques à mieux comprendre le cycle de vie des étoiles dans notre galaxie. Les données obtenues sont mises à la disposition du public sur le portail scientifique de l'ESO. Explorez vous-même ce trésor de données: qui sait quelles autres formes étranges vous découvrirez dans l'obscurité ?