Cette innovation double la durée de vie des batteries lithium-ion

Crédit: Noriyoshi Matsumi de JAIST

Les batteries au lithium-ion, essentielles à la technologie moderne, bénéficient désormais d'une amélioration significative grâce à une découverte récente.Un groupe de chercheurs, mené par le professeur Noriyoshi Matsumi de l'Institut Avancé des Sciences et Technologies du Japon (JAIST), a développé un nouveauà base d'poly(vinylphosphonique) (PVPA) pour les électrodes ende(SiO) des batteries au. Ce liant novateur promet d'améliorer l'efficacité électrochimique et lades batteries, ouvrant la voie à des applications plus larges, notamment dans les véhicules électriques.L'oxyde de silicium, choisi pour son coût abordable et sa capacité élevée, se heurte néanmoins à des défis majeurs, tels qu'une faible conductivité et une expansion importante pendant la charge, qui limitent son utilisation. Le PVPA, grâce à sa forteet sa durabilité supérieures, surmonte ces obstacles, permettant une utilisation plus efficace et durable de SiO commed'Le PVPA se distingue des liants conventionnels, comme l'acide polyacrylique (PAA) et le polyfluorure de vinylidène (PVDF), par une adhérence plus forte et une capacité de décharge presque doublée après 200 cycles, sans exfoliation observable, même avec l'expansion volumique significative du SiO.La collaboration entre JAIST et Maruzen Petrochemical Company Ltd. a permis de développer un procédé de production industrielle pour le PVPA, avec des brevets déposés au Japon et à l'international. Cette avancée est prometteuse pour l'avenir des véhicules électriques et d'autres applications nécessitant des batteries durables et à haute densité énergétique, telles que les trains, navires et avions.