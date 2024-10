Projet iSAS: vers des accélérateurs de particules plus économes en énergie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue en coupe du cryomodule du projet PERLE.



L'équipe du projet à IJCLab

Lancé en mars 2024, le projet iSASambitionne de démontrer de nouvelles technologies visant une réduction drastique de l'impact environnemental des accélérateurs de particules.En coordonnant les efforts à l'échelle européenne et en mutualisant les moyens, les scientifiques visent à obtenir des gains rapides en agissant sur trois leviers clés: les systèmes cryogéniques, la puissance radiofréquence et la récupération de l'énergie du faisceau. Ce projet est coordonné par le CNRS-IN2P3 à IJCLab (Achille Stocchi) avec un responsableà l'de Bruxelles VUB (Jorgen D'Hondt).Autour de 40 000 - c'est le nombre d'accélérateurs de particules actuellement exploités dans le monde, dans les domaines de la recherche et de l'industrie. Ces machines, notoirement gourmandes en énergie, pourraient atteindre, dans un futur proche, une consommation globale avoisinant 1% de la demande annuelle d'électricité d'un pays comme l'Allemagne.explique Maud Baylac du LPSC, coordinatrice des relations extérieures du projet".Le projet dispose pour cela d'une dotation de 5 millions d'euros attribuée par l'Europe et distribuée entre huit partenaires européens, experts de la discipline dont le CERN, l'IN2P3 avec IJCLab et le LPSC, et le CEA entre autres., souligneOlry d'IJCLab, responsable d'un groupe de travail.".Les efforts du projet iSAS se concentrent sur le cryomodule, qui est la brique élémentaire pour l'accélération des particules. Dans le cryomodule, les cavités radiofréquence (RF) supraconductrices accélèrent les particules grâce à un champ électrique alternatif à haute, extrêmement intense, établi en injectant une puissance radiofréquence. Un système cryogénique est nécessaire pour refroidir et maintenir les cavités à 2 kelvins (-271°C) afin de garantir leurs propriétés supraconductrices. Le projet iSAS vise à optimiser à la fois l'efficacité de l'de la puissance RF et à minimiser les pertes thermiques.Concrètement, iSAS a l'ambition d'impulser le développement de sous-systèmes innovants, dont l'intégration dans un "cryomodule du futur" pourrait drastiquement réduire la consommation en électricité d'accélérateurs partout dans le monde. Le projet mise tout d'abord sur une régulation très fine et rapide de la fréquence du champ électrique, basée sur un système novateur permettant de réduire significativement la consommation de puissance dans les cavités.En parallèle, il est question d'améliorer l'injection de la puissance dans les cavités en optimisant les coupleurs de puissance et de développer des coupleurs "HOM" afin de mieux extraire les modes RF parasites d'ordres supérieurs pouvant augmenter la consommation cryogénique. "", souligne Guillaume Olry.Concernant la cryogénie, un des enjeux majeurs consiste à construire des cavités fonctionnant à des températures plus élevées afin de réduire la consommation électrique nécessaire au refroidissement de l'hélium liquide baignant les cavités RF. "explique Guillaume Olry".Mais ce n'est pas tout: le projet iSAS ambitionne également de mettre en oeuvre une technologie destinée à récupérer l'énergie du faisceau en le décélérant dans les mêmes cavités RF que celles utilisées pour son accélération: cette puissance, ainsi restituée aux cavités RF, permet d'accélérer le faisceau suivant, réduisant considérablement la consommation globale du système.Un tel dispositif pourrait s'appliquer aux machines dont les faisceaux de particules sont peu altérés après interaction, tels que les collisionneurs de particules ou les sources de lumière. Il requiert le développement d'un cryomodule adapté, ce à quoi se consacre le projet international PERLE en construction à IJCLab (Orsay), un démonstrateur d'ERL visant un régime multi-tours à forte puissance de faisceau." (plusieurs MW), précise Walid Kaabi, responsable du pôle accélérateurs d'IJCLab.L'optimisation de l'ensemble de ces technologies au cours des quatre prochaines années dans le cadre d'iSAS devrait aboutir à la conception de prototypes moins consommateurs d'énergie dont les caractéristiques pourront infuser la mise à niveau des accélérateurs existants comme la construction de futurs accélérateurs.Pour Maud Baylac, la raison d'être du projet ne fait pas de doute: "".