Cette technologie, inspirée des caméléons, permet une impression multicolore à partir d'une seule encre

Inspirés par les capacités de changement de couleur des caméléons, les chercheurs ont développé une encre à changement de couleur dynamique et durable, visible dans cette illustration de caméléon imprimée en 3D créée par l'équipe de recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Crédit: Sanghyun Jeon, Diao Lab

Des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign aux États-Unis ont récemment mis au point une technique d'impression 3D novatrice, inspirée par les capacités de changement de couleur des caméléons. Cette méthode permet d'imprimer en troisune gamme variée de couleurs enréel, à partir d'une seule encre. Cette innovation repose sur l'utilisation de polymères spécialement conçus et d'uneUV pour contrôler lastructurelle des objets imprimés.L'étude, dirigée par Ying Diao, professeure associée en chimie et en génie chimique et biomoléculaire à l'de l'Illinois Urbana-Champaign, a été publiée dans la prestigieuse revue. La méthodepar l'équipe de recherche repose sur l'ajustement précis de la lumière UV pendant le processus d'impression. En modulant cette, les chercheurs ont réussi à obtenir une large palette de couleurs, allant duprofond à l'orange, sans avoirde recourir à plusieurs types d'encres. Cette approche novatrice permet ainsi de créer des dégradés de couleurs en temps réel, une prouesse technologique jusqu'alors inédite dans le domaine de l'impression 3D.Les couleurs obtenues grâce à cette technique sont dites "structurelles" car elles proviennent de nanostructures présentes à la surface des objets imprimés, qui interagissent avec la. Cette particularité confère aux couleurs une vibrance et une durabilité accrues par rapport aux pigments chimiques traditionnels.En outre, cette méthode offre une grande versatilité en permettant la création de motifs et de détails complexes, comme en témoigne la reproduction d'œuvres artistiques telles que "La Nuit étoilée" de Vincent Van Gogh, réalisée par l'équipe de recherche pour démontrer les capacités de cette technique.L'étude souligne également l'importance de la collaboration interdisciplinaire dans le développement de cette innovation. En combinant leurs expertises en chimie, enet en, les chercheurs ont pu concevoir un système capable de produire des propriétés fascinantes au niveau moléculaire.Cette avancée technologique ouvre la voie à de nombreuses applications potentielles. Elle pourrait également contribuer à la création de nouveaux types de capteurs ou à des applications biomédicales, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour l'avenir de l'impression 3D.