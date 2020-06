Une chambre à fission dévoile la capture de neutrons par l'uranium 233



(c) CERN/Maximilien Brice

Le CEA-Irfu et ses partenaires ont développé une "chambre à fission" compacte qui permet d'étudier la capture de neutrons par l'uranium 233 dans l'installation Neutron Time-of-Flight Facility (n_TOF) au Cern. Ces mesures sont intéressantes pour évaluer les performances de réacteurs innovants utilisant le cycle thorium-uranium.Au cours d'unede fission, unbombarde un noyau d'233 (ou 235) et le casse en deux fragments, avec libération de neutrons et émission de rayons gamma. Plus rarement, il peut être capturé par ce noyau, ce qui dégrade le bilan neutronique du. Or la mesure de ce processus avec une cible d'uranium exposée à un faisceau de neutrons est extrêmement difficile. Les rayons gamma associés à lades neutrons sont en effet noyés dans lade ceux produits par la fission.Pour y remédier, les chercheurs disposent une "cible active" à l'intérieur dugamma (ici, le calorimètre gamma àtotale de la collaboration n_TOF). Celle-ci renferme à la fois les noyaux d'uranium 233 à étudier et un "premier" détecteur compact, capable d'identifier à la fois les fragments issus des réactions de fission et les particules alpha issues des décroissances radioactives de l'uranium et des produits de fission.Le développement du détecteur à partir d'un instrument réalisé par la DAM est guidé par des contraintes en partie contradictoires et spécifiques à cette étude: compacité,suffisante d'uranium 233, rapidité, résolution enet en, etc.Résultat de compromis, la nouvelle chambre contient finalement deux empilements de cellules d', renfermant de minces couches d'uranium. Au, près de 46 mg d'uranium 233 sont répartis sur chacune des 14 cathodes par électrodéposition. La rapidité du détecteur est assurée par l'utilisation de tétrafluorométhane (CF4) commeionisant et un espacement entre électrodes de 3 mm seulement. Ainsi letypique généré par un fragment de fission est-il caractérisé par un temps de montée (10%-90%) de 16 ns et uneà mi-hauteur de 34 ns seulement.Cette chambre a été placée au coeur du calorimètre gamma auprès de la source de neutrons n_TOF du Cern et a permis la mesure simultanée des sections efficaces de capture et de fission de l'uranium 233 en distinguant les rayons gamma de capture et ceux de fission, dix fois plus nombreux, dans untrès radioactif.Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de ladede Michael Bacak effectuée au Cern au sein de la collaboration n_TOF, avec la DAM Île-de-France et le Joint Research Centre de la Commission européenne à Geel (Belgique).