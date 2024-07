Comment observer le mythique rayon vert, visible au lever et au coucher du Soleil ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un bref éclat de lumière verte peut apparaître lorsque le Soleil se couche sur l'océan, un phénomène appelé le " rayon vert

Image Wikimedia



Les rayons de lumière du Soleil passent à travers l'atmosphère, qui agit comme un prisme.

Crédit: Reproduit de "Johannes Courtial; A simple experiment that demonstrates the green flash".

Un spectacle rare peut parfois être aperçu lorsque le Soleil se couche: le "rayon vert". Ce bref éclat de lumière intrigue les observateurs depuis des siècles.Le rayon vert est un phénomène optique semblable à l'arc-en-ciel, produit par lade ladu Soleil. En temps normal, la lumière du Soleil est blanche, car elle contient toutes les longueurs d'onde de la. Cependant, lorsqu'elle passe à travers un milieu plus dense, comme l', la lumière se sépare en différentes couleurs.Cette séparation, appelée réfraction, est particulièrement visible lorsque le Soleil est près de l'horizon. À ce moment, la lumièrela partie la plus épaisse de l'à un angle aigu. C'est pourquoi le rayon vert apparaît souvent juste avant que le Soleil ne disparaisse ou juste après son lever.Pour maximiser vos chances d'observer ce phénomène, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut pouvoir voir le Soleil près de l'horizon, par exemple depuis la côte ou en altitude. Dans les régions côtières, le rayon vert est plus visible les jours chauds, lorsque de l'air chaud repose sur de l'eau plus froide. Ces couches d'air favorisent la réfraction de la lumière.La présence de particules dans l'atmosphère joue également un rôle crucial. Elles peuvent disperser la lumière bleue et violette, rendant la lumière verte plus visible. Johannes Courtial, un chercheur en optique, a démontré cela en ajoutant de la poudre de lait dans un réservoir d'eau et en y projetant une lumière blanche. Avec la bonne concentration de particules, du vert apparaît.Le rayon vert durent généralement moins d'une seconde. Mais, si vous êtes chanceux, ce phénomène pourrait durer une minute ou deux. Cela se produit rarement, mais le rayon vert peut se maintenir si les conditions atmosphériques restent stables.