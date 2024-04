Charge rapide: ces nouveaux supercondensateurs font de l'ombre aux batteries

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Comparaison de différentes électrodes, classées de gauche à droite en fonction de la vitesse de diffusion des ions et de celle du transport

© Anne Duchene, Huy Dinh Khac et Christophe Lethien

2

2

2

Références:

Prisés pour leur puissance, leur charge rapide et leur durée de vie, les supercondensateurs sont très complémentaires des batteries.Une équipe internationale organisée autour du CNRS, du synchrotron Soleil et des universités de Lille, de Nantes, de Toulouse et de Californie a mis au point des électrodes, à base de nitrure de ruthénium (RuN), aux performances exceptionnelles. Parus dans, ces travaux comportent également des développements méthodologiques pour l'étude des processus électrochimiques à l'œuvre dans les supercondensateurs.Les supercondensateurs stockent l'énergie électrique tout en offrant uneet une vitesse de charge supérieure aux batteries, et présentent cependant une moindre capacité de stockage. Une vaste équipe franco-américaine, rassemblant des chercheurs et chercheuses du CNRS, duSoleil et des universités de Lille, de Nantes, de Toulouse et de Californie, a développé des électrodes à base de nitrure de ruthénium (RuN). Elles produisent une capacité de plus de 500 farads par centimètres cubes (F.cm). Cette capacité grimpe à 3200 F.cmaprès un processus d'oxydation électrochimique qui a été analysé en temps réel () sousCes électrodes présentent des constantes de temps inférieures à la dizaine de secondes, y compris avant oxydation, ce qui en fait de bonnes candidates pour des dispositifs de charge rapide. À titre de comparaison, les électrodes à base de MXenes, des matériaux bidimensionnels à l'état de l'art, atteignent environ 1500 F.cmavec des constantes de temps similaires.Les nouvelles électrodes reposent sur des films de nitrure de ruthénium (RuN), déposés par une méthode de pulvérisation cathodique optimisée dans le cadre de cette étude. Leprend alors la forme d'une rangée de plumes poreuses, denanométriques, dont le coeur est en nitrure de ruthénium et les bords en oxyde de ruthénium (RuO).Lors de l'oxydation électrochimique, le RuOva s'hydrater (h-RuO) et devenir le siège de réactions redox rapides à l'entre l'électrode et l'électrolyte. Les électrons générés sont ainsi transportés rapidement par le coeur des nanoplumes en RuN, qui forment un support particulièrement bon conducteur électrique.Au-delà des performances obtenues, cette étude aide à dévoiler les mécanismes réactionnels derrière ces résultats. Elle comporte en effet un volet sur la compréhension du stockage des charges, à l'aide de tout un panel de caractérisations avancées telles que la spectroscopie d'soussynchrotron, ou encore laélectronique à transmission. Cetteest en cours de transfert et de valorisation, avec le soutien de CNRS Innovation, au sein de la start-up Hileores, elle-même issue de précédents travaux menés par l'équipe lilloise.Huy Dinh Khac, Grace Whang, Antonella Iadecola, Houssine Makhlouf, Antoine Barnabé, Adrien Teurtrie, Maya Marinova, Marielle Huvé, Isabelle Roch-Jeune, Camille Douard, Thierry Brousse, Bruce Dunn, Pascal Roussel & Christophe Lethien., 2024.