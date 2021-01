Des chargeurs 24 fois plus petits tout en étant plus efficaces



Adobestock

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

énergie mécanique (L'énergie mécanique est une quantité utilisée en mécanique classique pour désigner l'énergie...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

électronique de puissance (L'électronique de puissance est l'une des branches de l'électrotechnique, elle concerne les...)

vie (La vie est le nom donné :)

énergie électrique (Un apport d'énergie électrique à un système électrotechnique est nécessaire pour qu'il...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

tension (La tension est une force d'extension.)

inductance (L'inductance d’un circuit électrique est un coefficient qui traduit le fait qu’un...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)



Des chargeurs bientôt directement incorporés dans la structure du smartphone ?

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Pour la première fois, le CEA-Leti, institut de CEA Tech, a mis en oeuvre une technologie de stockage mécanique pour augmenter la densité de puissance et l'efficacité énergétique des convertisseurs de puissance,en permettant leur miniaturisation. Cette innovation pourrait couvrir 80% des applications.Chargeurs d'ordinateurs, de téléphones, appareils électriques en tous genres... les convertisseurs d'sont partout. Le stockage d', uneémergente de l', pourrait contribuer à réduire considérablement les pertes énergétiques et permettre de nouveaux facteurs de forme compacts pour ces éléments indispensables à notrequotidienne.Dans les convertisseurs à inductances, l'est stockée sous forme deavant d'être restituée sous forme d'énergie électrique avec les caractéristiques derequises par l'application. Les chercheurs du CEA-Leti ont remplacé l'par unpiézoélectrique ayant la capacité de stocker de l'énergie par déformation de la. Aégal, ce dispositif permet de stocker beaucoup plus d'énergie. C'est particulièrement vrai aux fréquences élevées: à 1MHz, le gain en volume est d'un facteur 24 ! Il ouvre également la voie à de nouveaux facteurs de forme (avec des épaisseurs inférieures à 1 mm), ce qui permettrait une intégration dans des téléphones ou des tablettes. Les pertes sont, en outre, beaucoup moins importantes, et le rendement bien meilleur.Un dispositif capable de gérer la séquence de commutation et capable de réguler efficacement la tension de sortie du convertisseur, a été mis au. Des recherches sont en cours pour miniaturiser encore l'en intégrant l'unité de pilotage dans un ASIC intégré dédié et en intégrant le résonateurà l'aide des technologies MEMS. Validé pour des puissances allant jusqu'à 180 W, il a le potentiel de couvrir 80% des besoins du marché.