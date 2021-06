De nouveaux générateurs thermoélectriques à haute puissance

Dispositif thermoélectrique constitué de nombreux couples de jambes thermoélectriques. Ces couples sont connectés électriquement en série par des contacts métalliques en cuivre et thermiquement en parallèle entre deux plaques céramiques. La différence de température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

Les générateurs thermoélectriques, capables de produire une puissance électrique à partir d'une différence de température, offrent la possibilité de valoriser les énormes quantités de chaleur perdue quotidiennement. L'exploitation desthermoélectriques se heurte néanmoins à de nombreux verrous, notamment la faibleélectrique générée.En jouant sur l'des parties actives de ces dispositifs, des scientifiques de l'IJL (CNRS/Université de Lorraine), en collaboration avec le Fraunhofer IPM de Fribourg (Allemagne), l'ICMPE (UniversitéEst Créteil /CNRS) et le JPL à Pasadena, Etats-Unis (NASA), ont développé des générateurs à hautede puissance électrique qui surpassent les meilleurs résultats obtenus jusqu'à présent. Ces travaux sont à retrouver dans la revueCertains matériaux possèdent la particularité de produire uneélectrique sous l'effet d'unqui les. La génération d'par cet effet, dit effet Seebeck, offre une solution élégante pour récupérer lafatale, ces énormes quantités de chaleur dissipées quotidiennement dans notre, et la convertir en électricité. Longtemps, ces générateurs thermoélectriques ont été cantonnés à des applications spatiales et leur extrêmea justifié leur utilisation pour fournir l'électricité à la grande majorité des sondes envoyées dans l'espace (Voyager, Pioneer,...) et des rovers martiens (Curiosity et Perseverance). Cependant, leur coût élevé et leur faible rendement par rapport à d'autres technologies vertes de conversion de l', comme les cellules solaires, ont été unà leur développement pour des applications plus courantes.Ces générateurs sont composés de deux plaques céramiques séparées par des "jambes" de matériaux thermoélectriques, le plus souvent des semi-conducteurs. Pour une différence de température, plus lades jambes est faible, plus la puissance électrique générée par le dispositif est importante. Cet avantage est toutefois contre balancé par une augmentation significative des contraintes thermomécaniques lorsque la taille des jambes semi-conductrices se réduit, limitant fortement la durée dedu dispositif.Pour contourner cet obstacle, une équipe de l'Jean Lamour a récemment proposé une nouvelle architecture des jambes thermoélectriques basée sur l'alternance de couches de matériaux thermoélectriques ayant une faible épaisseur (~1 mm) et de couches de composites métalliques qui jouent le rôle de tampon thermomécanique. Cette innovation a été testée sur des générateurs thermoélectriques intégrant des matériaux skutteruditescombinés à deux types de composites métalliques. Des densités de puissance excédant largement celles de l'état de l'art ont ainsi été obtenues, avec notamment une amélioration record atteignant 260 %. Grâce à cettede multicouches, applicable à d'autres familles de composés thermoélectriques performants, une nouvelle génération de générateurs thermoélectriques à haute densité de puissance pourrait bien voir leLes skuttérudites, de formule chimique de base CoSb, sont des matériaux semi-conducteurs qui tirent leur nom de laminière norvégienne Skutterud où ces minéraux ont été découverts en 1845.High Power Density Thermoelectric Generators with SkutteruditesSoufiane El Oualid, Iurii Kogut, Mohamed Benyahia, Eugen Geczi, Uwe Kruck, Francis Kosior, Philippe Masschelein, Christophe Candolfi, Anne Dauscher, Jan Dieter Koenig, Alexandre Jacquot, Thierry Caillat, Eric Alleno, and Bertrand Lenoir,, vol. 11, 2100580, 1Avril 2021.- Christophe Candolfi - Enseignant-chercheur, Institut Jean Lamour (CNRS/Université de Lorraine) - christophe.candolfi at univ-lorraine.fr- Bertrand LENOIR - Enseignant-chercheur, Institut Jean Lamour (CNRS/Université de Lorraine) - bertrand.lenoir at univ-lorraine.fr- Christophe Cartier dità l'Institut parisien demoléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication@- atcnrs.fr