Sur le même thême

Une Chauve-Souris Cosmique en plein vol

Dissimulée dans l'un des plus sombres recoins de la constellation d'Orion, cette Chauve-Souris Cosmique déploie ses ailes brumeuses dans l'espace interstellaire, sur quelque deux années-lumière. Elle est illuminée par les jeunes étoiles nichées en son sein - bien qu'encerclées d'épais nuages de poussière, leurbaigne la. Trop faiblement lumineuse pour être aperçue à l'oeil nu, NGC 1788 révèle, sur cette image - la plus détaillée à ce- ses douces couleurs au Very Large Telescope de l'ESO.Le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO a cartographié une nébuleuse éthérée dans les sombres recoins de lad'Orion (Le Chasseur) - NGC 1788, baptisée la Chauve-Souris Cosmique. Cette nébuleuse en réflexion en forme de chauve-souris n'émet pas de- elle est en réalité illuminée par un amas de jeunes étoiles enfoui au sein d'épais nuages de poussière. Les instruments d'se sont nettement améliorés depuis la première détection de NGC 1788. Cette image acquise par le VLT offre la description la plus détaillée à ce jour de cette nébuleuse.Cette nébuleuse fantomatique paraît isolée des autres objets cosmiques qui composent la constellation d'Orion. Toutefois, aux dires des astronomes, il semblerait qu'elle ait été sculptée par les puissants vents stellaires issus des étoiles massives situées à proximité directe. Cesdeporté àélevée sont éjectés de la hautedes étoiles à des vitesses incroyables, sculptant les nuages qui isolent les étoiles naissantes de la Chauve-Souris Cosmique.La première description de NGC 1788 incombe à l'anglo-allemand William Herschel, qui la classa au sein du(NGC), un catalogue qui, ultérieurement, constitua la base de l'un des catalogues les plus étendus d'objets duprofond. Une splendide image de cette petite nébuleuse faiblement lumineuse avait déjà été acquise par leMPG/ESO de 2,2 mètres deopérant depuis l'Observatoire de La Silla de l'ESO. Cette nouvelle image la relègue aux oubliettes. Figées en plein vol, les ailes poussiéreuses de cette Chauve-Souris Cosmique ont été capturées, dans les détails les plus fins, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'un des instruments les plus polyvalents de l'ESO, le FOcal Reducer and lowSpectrograph 2 (FORS2).L'instrument FORS2 équipe Antu, l'un des télescopes de 8,2 mètres du VLT à l'Observatoire de Paranal. Sa capacité à imager de vastes régions du ciel en montrant des détails exceptionnels en a fait un instrument particulièrement prisé de la flotte d'instruments scientifiques de pointe de l'ESO. Depuis qu'il a capté savoici 20 ans, FORS2 s'est forgé la réputation de “couteau suisse des instruments d'observation”. Ce surnom s'explique au travers de sa vaste palette de fonctions. La polyvalence de FORS2 dépasse le cadre d'une utilisation purement- sa capacité à capturer de magnifiques images de qualité élevée telle celle-ci en fait un instrument particulièrement utile à la sensibilisation du grand public.Cette image fut acquise dans le cadre du programme des Joyaux Cosmiques de l'ESO dont l'objectif est de produire, au moyen des télescopes de l'ESO, des images intéressantes, intrigantes ou visuellement attrayantes d'objets célestes, à des fins de transmission et deauprès du grand public. Le programme utilise dude télescope qui ne peut être dévolu aux observations scientifiques et, grâce à FORS2, produit des images époustouflantes de certains des objets les plus surprenants du ciel nocturne, telle celle de cette nébuleuse en réflexion. Dans l'éventualité où lesrecueillies pourraient présenter un intérêt scientifique, ces observations sont sauvegardées et mises à disposition des astronomes au travers des archives scientifiques de l'ESO.