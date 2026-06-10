🔬 Des chimistes inventent un vêtement auto-nettoyant

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Micrographie du revêtement polymère sur tissu.

Crédit: Communications Chemistry / Wang et al.

Comment les polymères créent-ils une "armure d'eau" ?

Chaque année, le simple lavage de nos vêtements engloutit des milliards de litres d'eau et libère des tonnes de détergents et de microplastiques dans la nature. Plutôt que de perfectionner les lessives, des chercheurs chinois ont opté pour une approche inédite: retravailler les tissus eux-mêmes pour que les taches ne s'accrochentsimplement pas. Leur innovation, nommée "armure moléculaire d'eau", pourrait réduire de plus de 80 % l'eau et l'nécessaires à laPour y parvenir, les chercheurs ont mis au point un procédé qui consiste à pulvériser sur le coton, la soie ou ledes couches alternées de polymères chargés positivement et négativement. Ce film multicouche crée uneriche en groupes sulfonates, des unités chimiques qui attirent et organisent les molécules d'eau en une couche ultrafine à la surface du textile. Les auteurs de l'étude, Chongling Cheng et Dayang Wang, précisent que cette couche agit comme une barrière entre le tissu et les contaminants.À la différence des textiles imperméables qui laissent simplement glisser l'eau, ce film offre un pouvoir nettoyant bien réel. Les huiles, les traces de sauce ou de ketchup n'accrochent plus solidement aux fibres traitées. Un simple rinçage à l'eau les emporte alors, sans aucun. Lors des tests, les tissus revêtus ont égalé, voire surpassé, l'efficacité d'un lavage traditionnel avec lessive.Outre ces économies d'eau et d'électricité, cette technique offre un autre bénéfice environnemental. Les analyses des eaux de rinçage révèlent que le film polymère piège les microplastiques, empêchant leur rejet dans l'environnement. Les chercheurs estiment que l'impact écologique du lavage diminue de plus de 82 % par rapport à un cycle normal, réduisant ainsi l'empreinte environnementale de façon significative.Par ailleurs, ce revêtement possède des propriétés antibactériennes et antifongiques. En empêchant les microbes, la sueur et les cellules mortes d'adhérer, il élimine les odeurs et prévient les moisissures durant le stockage. Un simple trempage suffit pour retrouver un textile frais et hygiénique, sans recourir à des désinfectants agressifs.Bien que prometteurs, ces résultats restent au stade de la preuve de concept. Les premiers essais montrent que le film conserve son efficacité après plus de cent lavages, sans altérer le toucher ni la respirabilité des textiles. La suite prévoit des tests auprès de consommateurs pour valider confort et praticité au quotidien. Une analyse indépendante de la sécurité et du cycle de vie sera également nécessaire avant une éventuelle commercialisation.Ces polymères sont de longues chaînes moléculaires constituées de motifs répétés. Ici, les chercheurs ont employé des polyélectrolytes, des polymères capables de porter des charges électriques positives ou négatives. En déposant ces polymères en couches alternées sur le tissu, ils forment un film multicouche nanométrique.Sa surface est riche en groupes sulfonates, des atomes de soufre entourés d'. Ces derniers attirent fortement l'eau: ils organisent les molécules d'eau en une couche continue et stable à la surface du tissu. Cette pellicule d'eau, épaisse de quelques nanomètres, forme un véritable bouclier.Les salissures, qu'elles soient grasses ou aqueuses, ne parviennent pas à traverser cette barrière liquide pour atteindre les fibres. Elles demeurent en surface et s'enlèvent aisément par un simple rinçage. C'est ce que les scientifiques appellent une "armure moléculaire d'eau".