Des chloroplastes biomimétiques pour capturer et convertir le CO2 à la lumière

Mime de chloroplaste obtenu par assemblage de systèmes naturels et synthétiques dans des gouttes de taille micrométriques (diamètre: environ 90 microns) © Max-Planck-Institute for terrestrial Microbiology / T.Erb

Dans la nature, la photosynthèse a lieu dans des compartiments spécialisés, les chloroplastes des plantes. En utilisant la biologie de synthèse et la microfluidique, des scientifiques de la Société Max Planck et du Centre de recherche Paul-Pascal (CRPP - CNRS/université de Bordeaux) ont pu construire des systèmes de la taille d'une cellule, capables deà l'des mondes biologiques et artificiels. De belles perspectives pour capturer et convertir le CO. Leurs résultats ont été publiés dans la revueAu cours de milliards d'années, les micro-organismes et les plantes ont élaboré le processus ingénieux qu'est la photosynthèse. Elle convertit l'enchimique, permettant des synthèses de molécules complexes alimentant toutesur(ressources alimentaires et oxygène). Au coeur de ces micro-organismes et végétaux se trouvent les chloroplastes, ces machines moléculaires ounaturels probablement parmi les plus importants sur notre. De nombreux scientifiques envisagent de reconstruire et de contrôler artificiellement le processus de photosynthèse. Cela signifierait être en capacité de produire de l'sous forme de, ou des composés carbonés de plus haute valeur ajoutée, tels que des antibiotiques et autres produits, simplement à partir de laet du COMais comment construire une cellule photosynthétique vivante à partir d'éléments de synthèse ? Pour imiter les processus d'une cellule vivante, il est essentiel que ses composants (enzymes, organelles,...) fonctionnent. Tobias Erb, directeur de l'Max Planck deterrestre et Jean-Christophe Baret, professeur à l'au Centre dePaul-Pascal (CRPP - CNRS/université de Bordeaux) poursuivent cet objectif ambitieux dans le cadre d'une initiative internationale et, leMaxSynBio. Ils ont créé, avec leurs équipes, une plateforme pour la construction automatisée de compartiments photosynthétiques actifs de la taille d'une cellule, les "chloroplastes artificiels", qui sont capables de capturer et de convertir le COavec la lumière.Les chercheurs ont utilisé deux développements technologiques récents: lade synthèse pour la conception et la construction de nouveaux systèmes biologiques, tels que les réseaux de réactions enzymatiques pour laet la conversion du CO, et la, unepermettant lede liquides (comme de l'et de l'huile) et l'assemblage demous. Dans ce cas, ils fabriquent des gouttelettes de la taille d'une cellule et y encapsulent les réseaux de réactions enzymatiques.Les scientifiques de l'Institut Max Planck ont isolé l'appareil photosynthétique des épinards et ont démontré qu'il était capable de fournir de l'énergie chimique qui pourrait être utilisée pour alimenter des réactions uniques et des réseaux de réaction plus complexes avec de la lumière. Mais ce n'était que la première étape vers la création d'un chloroplaste artificiel.", explique Tobias Erb. "". Après plusieurs cycles d'optimisation des deux modules, les auteurs ont enfin pu démontrer la capture du COpar leur système intégré.Alors que l'équipe a réussi à prototyper leur photosynthèse artificielle dans le tube de réaction, il leur manquait encore une technologie pour miniaturiser et assembler leur système à l'échelle microscopique dans un compartiment contrôlé. C'est là qu'interviennent Jean-Christophe Baret et son équipe. L'automatisation est la clé de la production de. La nouvelle plateforme microfluidique a servi de petite usine pour créer des milliers de gouttelettes normalisées de type cellulaire, qui peuvent être remplies individuellement de contenu. "", explique Tarryn Miller ; l'étudiante ensous la direction de Tobias Erb est venue faire ces manipulations au CRPP aux côtés de Thomas Beneyton,de recherche au laboratoire. "Le chloroplaste artificiel comporte plusieurs enzymes et réactions nouvelles, ce qui lui permet de capter le COplus de 100 fois plus rapidement que d'autres approches synthétiques. Il est notamment aussi plus économe en énergie que la photosynthèse naturelle. "" précise Jean-Christophe Baret. À long terme, des systèmes plus complexes créés suivant ces concepts de biologie synthétique pourraient trouver des applications dans pratiquement tous les domaines technologiques, y compris la, laet laTarryn E. Miller, Thomas Beneyton, Thomas Schwander, Christoph Diehl, Mathias Girault, Richard McLean, Tanguy Chotel, Peter Claus, Niña Socorro Cortina, Jean-Christophe Baret, Tobias J. ErbLight-powered COfixation in a chloroplast mimic withand synthetic parts -, 2020.- Jean-Christophe Baret - CNRS-UMR5031, Centre de Recherche Paul Pascal - jean-christophe.baret at u-bordeaux.fr- Claire Gouny -délégation Aquitaine - claire.gouny at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut dedu CNRS - inc.communication at cnrs.fr