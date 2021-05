Le coeur de Vénus

Pendant que les uns arpentent la surface de Mars, les autres oscultent l'intérieur de Vénus. C'est ainsi qu'on vient d'apprendre qu'elle a un noyau d'environ 7000 kilomètres de diamètre -à peu près comme la Terre.L'belge Jean-Luc Margot, de l' a littéralement bombardé Vénus pendant 15 ans d'radio, à l'aide des radiotélescopes Goldstone, en Californie, et Green Bank, en Virginie -l'un émettant des ondes et l'autre mesurant leurs "échos" lorsqu'elles revenaient de notre côté. Cela permettait de mesurer d'infimes changements dans lade rotation de Vénus, et deaussi infimes mouvementsde son axe de rotation.Ces variations peuvent être attribuées à lad'attraction duet à l'impact de l'sur la. Mais une partie provient du noyau, et ces 15 années depermettent de faire cette distinction, ont écrit les chercheurs le 29 avril dansIl faut se rappeler que même la surface de Vénus reste très peu connue, en raison de l'épaisse couche de nuages. On sait que cette couche, composée en partie d', contribue à unqui maintient laau-dessus des 450 degrés Celsius.L'analyse du noyau ne permet pas d'aller jusqu'à dire si celui-ci est solide,, ou undes deux comme le nôtre. Des travaux théoriques ont suggéré dans lequ'il était surtout composé deet de, ce qui serait uncommun de plus entre ces deux cousines que sont Vénus et la