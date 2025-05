Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Les scientifiques pensaient que la croûte de Vénus s'épaississait continuellement, en l'absence de mécanismes comme la tectonique des plaques. Cependant, une publication danspropose un nouveau modèle basé sur lades roches et des cycles deSur Terre, la tectonique des plaques permet lede la croûte dans le manteau, régulant son épaisseur. Ce processus, appelé, est absent sur Vénus. Pourtant, la croûte vénusienne ne dépasse pas 65d'épaisseur, unbien inférieur aux attentes.Le modèle suggère que la base de la croûte devient si dense qu'elle se détache ou fond. Ce phénomène, similaire au métamorphisme terrestre, pourrait expliquer le volcanisme actif sur Vénus. Justin Filiberto, co-auteur de l'étude, souligne l'importance de cette découverte.Cette dynamique unique offre une nouvelle perspective sur l'évolution géologique de Vénus. Elle implique un recyclage des matériaux en profondeur, alimentant potentiellement le volcanisme. Les futures missions spatiales, comme DAVINCI et VERITAS, pourront valider ces hypothèses.L'étude ouvre également des pistes pour comprendre l'interaction entre la croûte et l'atmosphère de Vénus. Les processus décrits pourraient influencer la composition chimique et la dynamique de l'vénusienne. Une meilleure compréhension de ces mécanismes est essentielle.Le volcanisme est un acteur clé dans la dynamique des planètes. Sur Vénus, il pourrait être alimenté par le recyclage de la croûte via des processus de métamorphisme.L'étude suggère que la fusion ou la délamination de la croûte libère des éléments volatils dans le manteau. Ceux-ci pourraient ensuite remonter à la surface, déclenchant des éruptions volcaniques.Ce mécanisme offre une alternative aux modèles traditionnels basés sur la tectonique des plaques. Il pourrait expliquer la jeunesse géologique de la surface de Vénus, malgré l'absence de plaques mobiles.