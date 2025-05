Comment cette planète reste accrochée à une étoile filant à 2 millions de km/h ? 💫

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Représentation des étoiles près du centre de la Voie lactée, avec des traînées indiquant leur vitesse.

Le système hypervéloce se distingue nettement.

Crédit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Comment une planète peut-elle survivre à une étoile hypervéloce ?

Qu'est-ce que le microlensing et comment aide-t-il à découvrir des exoplanètes ?

Une étoile filant à toute vitesse à travers notre galaxie traîne avec elle une planète massive. Cette découverte surprend les scientifiques, qui s'attendaient à ce que la planète soit éjectée lors d'un tel voyage cosmique.L'observation initiale remonte à 2011, lorsqu'une distorsion lumineuse fugace a révélé la présence de ce duo inhabituel. Une étoile de faible masse et sa compagne, unede taille super-Neptune, se déplacent à unevertigineuse, surprenant les astronomes.Les étoiles hypervéloces sont des objets rares, souvent éjectés de leur galaxie d'origine par des interactions gravitationnelles intenses. Ce système particulier, cependant, est le premier où une planète a été détectée en orbite autour d'une telle étoile. Cette découverte remet en question les modèles actuels de formation et de survie des planètes dans des environnements extrêmes.Les données recueillies par le survey Microlensing Observations in Astrophysics ont permis d'identifier ce système. L'analyse de la courbe de lumière a révélé la présence de deux corps célestes, l'un étant environ 2 300 fois plus massif que l'autre. Des observations ultérieures avec l'Observatoire Keck et leont confirmé la distance et la vitesse impressionnante de l'étoile.Avec une vitesse estimée à 540 kilomètres par seconde, soit environ 2 millions de kilomètres par heure, cette étoile pourrait un jour quitter la Voie lactée. Les scientifiques continuent de surveiller ce système pour mieux comprendre son origine et son destin. Cette étude, publiée dans, ouvre de nouvelles perspectives sur lades planètes dans des conditions extrêmes.Les chercheurs espèrent que de futures observations permettront de confirmer la vitesse exacte de l'étoile et de déterminer si elle est suffisante pour échapper à l'attraction gravitationnelle de notre galaxie. Cette découverte souligne l'importance des surveys astronomiques (sondages du ciel) dans la compréhension de l'Univers.La découverte d'une planète en orbite autour d'une étoile hypervéloce pose des questions sur les mécanismes de survie planétaire. Les modèles actuels suggèrent que les forces gravitationnelles extrêmes devraient éjecter les planètes de leur orbite.Les scientifiques envisagent que la planète ait pu se former après l'éjection de l'étoile, ou que le système ait été éjecté en tant qu'entité cohésive. Cette dernière hypothèse impliquerait des conditions très particulières.Une autre possibilité est que la planète ait une orbite suffisamment large pour résister aux perturbations gravitationnelles. Cela nécessiterait des ajustements dans notre compréhension de la stabilité des systèmes planétaires.Cette découverte encourage les astronomes à revoir leurs théories sur la formation et l'évolution des planètes dans des environnements dynamiques extrêmes.Le microlensing est une technique d'observation qui permet de détecter des objets, comme des planètes, en analysant la distorsion de la lumière d'une étoile lointaine. Ce phénomène se produit lorsqu'un objet passe entre l'observateur et l'étoile.Cette méthode est particulièrement utile pour découvrir des planètes situées à de grandes distances, y compris celles qui orbitent autour d'étoiles hypervéloces. Elle ne dépend pas de la luminosité de l'étoile hôte, ce qui la rend efficace pour étudier des systèmes peu lumineux.Le microlensing a permis la découverte de nombreuses exoplanètes, y compris celles dans des environnements extrêmes. Il complète d'autres méthodes de détection, comme la mesure des vitesses radiales ou le transit.