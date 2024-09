Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur air-eau ?

Il s'agit d'une ville aux hivers glacials. Helsinki mise sur une solution inédite pour se chauffer: la plus grande pompe à chaleur air-eau jamais construite.En 2026, ce projet ambitieux pourrait changer la donne en matière de chauffage urbain et de réduction des émissions de CO2.La capitale finlandaise va accueillir une pompe à chaleur capable de fonctionner jusqu'à -20°C, conçue pour chauffer environ 30 000 foyers. Installée par la société énergétique Helen Oy, cette pompe exploitera l'air ambiant et l'renouvelable pour produire 200 GWh depar an.La technologie repose sur l'utilisation de COcomme réfrigérant dans un, un choix qui minimise l'en cas de fuite. Cet appareil, fabriqué par MAN Energy Solutions, est une première mondiale par sa taille et son efficacité. Grâce à cette pompe à chaleur, Helsinki espère réduire ses émissions de COde 26 000 tonnes par an, un pas important vers lad'ici 2030, selon Juhani Aaltonen, responsable des investissements verts chez Helen Oy.Cette installation est également soutenue par une subvention du Ministère finlandais des Affaires économiques et de l'Emploi, un signe de l'engagement national à soutenir des solutions durables. Le cœur du système est un compresseur sans huile, hermétiquement scellé, capable de fonctionner sans lubrification ni joints à gaz secs. Il permet une meilleure efficacité énergétique et s'adapte facilement aux variations de la demande.Pour Uwe Lauber, PDG de MAN Energy Solutions, cette pompe à chaleur incarne une avancée vers la transition énergétique, et s'inscrit dans un mouvement global vers des technologies de chauffage neutres en carbone. Avec ce projet, Helsinki devient un laboratoire grandeur nature pour le futur du chauffage urbain. L'intégration d'une telle solution promet de stabiliser les prix de l'tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.Une pompe à chaleur air-eau est un système de chauffage qui extrait la chaleur de l'air extérieur pour la transférer à l'eau d'unde chauffage. Elle fonctionne même à bassegrâce à un cycle de, utilisant un compresseur pour élever la température de l'eau.Contrairement aux systèmes traditionnels de chauffage qui consomment des combustibles fossiles, les pompes à chaleur air-eau utilisent l'électricité, de préférence d'origine renouvelable, pour fonctionner. Elles représentent ainsi une solution écologique et efficace pour le chauffage domestique, réduisant considérablement les émissions de CO