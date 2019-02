Sur le même thême

Comment faire bleuir une étoile



Une équipe d'astrophysiciens, menée par des chercheurs de l'Université de Montréal, a découvert une étoile sur laquelle se serait écrasé un astéroïde très riche en sodium, transformant ainsi sa couleur apparente.Cette découverte suscite de nombreuses questions quant à l'origine de cet étrangeet a donné lieu à la publication d'un article dans la revuesigné par Simon Blouin et Patrick Dufour, du Département dede l'deet du Centre deendu Québec.L'étoile qui a reçu cette dosede sodium est une étoile de type naine blanche, connue sous le nom de WD J2356-209. Une naine blanche est le noyau dénudé d'une étoile qui a épuisé toutes ses réserves de. Comme il n'y a plus de réactions nucléaires en son coeur, cette classe d'étoile est condamnée à se refroidir éternellement. Dans le cas de WD J2356-209, il s'agit d'une naine blanche très froide et donc très âgée.Les naines blanches sont des objets très compacts – typiquement la moitié de ladu Soleil compressée dans uncomparable à celui de la. Par conséquent, ledeà leurest 100 000 fois plus intense que sur Terre. Dans ces conditions, les éléments chimiques les plus légers, tels l'et l', flottent à la surface tandis que les éléments plus lourds coulent vers le centre. La plupart des naines blanches sont donc enveloppées d'une mince couche composée exclusivement d'hydrogène ou d'hélium. Il y a cependant des exceptions. Ainsi, si certaines d'entre elles accrètent de larocheuse – provenant de l'impact de comètes, d'astéroïdes ou de planètes naines – des éléments lourds, tel le calcium, le, le magnésium ou le sodium, sont alors visibles temporairement à leur surface. La présence de ces éléments additionnels affecte le spectre lumineux de la naine blanche, permettant ainsi de déterminer avec précision la composition chimique du corps rocheux s'étant échoué à sa surface.Il y a près de 20 ans, WD J2356-209 a été scrutée à lapar lede 10 mètres de l'observatoire W. M. Keck, à Hawaii. Déjà à l'époque, laapparente de cette étoile semblait anormale. En principe, une naine blanche aussi froide que WD J2356-209 (environ 4000 kelvins) devrait paraître orangée. Or celle-ci semblait plutôt bleutée, ce qui, normalement, est la signature d'une étoile très chaude. Par exemple, l'étoile, située dans lad'Orion, apparaîtorangé et laà sa surface est d'environ 3500 kelvins, tandis que l'étoile, dans la même constellation, est plus chaude, soit environ 12 000 kelvins, et apparaîtbleuté.Il a fallu plusieurs années de travail afin de mettre audes modèles théoriques simulant les conditions physiques présentes à la surface de naines blanches froides avant de résoudre cette énigme. C'est dans ses travaux deque Simon Blouin a élaboré ces modèles, permettant enfin de révéler les secrets de WD J2356-209.L'étrange couleur de WD J2356-209 provient de la présence d'unejamaisde sodium à sa surface. Dans les conditions retrouvées à la surface de cette naine blanche, vieille et froide, le sodium absorbe si efficacement laorangée que WD J2356-209 semble bleutée. Par analogie, on peut observer le phénomènechaque nuit dans nos rues puisque les lampadaires au sodium produisent une lumière orangée. Si WD J2356-029 avait été plus jeune et chaude, la présence du sodium n'aurait pas provoqué de bleuissement de la surface.C'est la première fois qu'une telle composition chimique est observée parmi les centaines de naines blanches ayant accrété de la matière rocheuse. La quantité totale de sodium observée à la surface de WD J2356-209 serait suffisante pour remplir tous les Grands Lacs, à ras bord! Notons toutefois qu'il s'agit de sodium et non de sel de table (i.e. chlorure de sodium – NaCl) puisqu'aucune trace den'a été détectée.L'équipe d'astrophysiciens a déterminé qu'il faut un objet dont la masse est d'au moins 10^18 kg (ce qui correspond à und'environ 100 km de diamètre), contenant une grande abondance de minéraux riches en sodium, se désagrège à la surface d'une naine blanche pour reproduire les observations. À ce, aucun exemple de ce type d'astéroïde n'a été repéré dans notreFinalement, l'analyse des observations de WD J2356-209 montre que cette dernière est l'une des plus vieilles naines blanches ayant accrété de la matière; l'objet qui s'y est échoué était end'elle depuis au moins 9 milliards d'années. L'étude d'objet comme WD J2356-209 permettra donc de mieux comprendre l'évolution à long terme des systèmes planétaires comme le nôtre puisqu'elle fixe une limite inférieure sur la durée durant laquelle un objet peut demeurer en orbite autour de son étoile.