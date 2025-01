Comment la Lune, si éloignée de la Terre, agit-elle sur les marées ? 🌊

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'influence de la Lune sur les marées



Principe du fonctionnement des marées.

Wikimedia, CC BY

Le Soleil a également un rôle

La Lune se situe à environ 385 000 km de la Terre, comment peut-elle faire bouger des quantités d'eau phénoménales ?Pour comprendre comment la Lune affecte les marées, il faut savoir que la gravité de la Lune attire lesvers elle. Même si la Lune est très éloignée, elle est suffisammentpour que sade gravité soit assez forte pour cela.Mais avant d'aborder la question de l'influence de la Lune sur les marées, voyons ce que sont les marées.Les marées correspondent à la montée et à la descente du niveau de l'eau dans les océans (et les lacs, et même dans votre verre d'eau, mais ces mouvements sont très faibles).Lorsque le niveau de la mer atteint son point le plus haut, on parle dehaute. Lorsqu'il descend à son point le plus bas, on parle de marée basse.La montée et la descente des marées sont connues sous le nom de cycle de marée. S'il y a une marée haute et une marée basse par jour, on parle d'un cycle de marée diurne. S'il y a deux marées hautes et deux marées basses, on parle d'un cycle de marée semi-diurne.La Lune a l'effet le plus important sur les marées, mais ce n'est pas le seul facteur qui les affecte. Le Soleil et la Terre peuvent également influer sur les marées.La Lune influe sur les marées en raison de la gravité. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois que vous sautez, vous retombez toujours sur le sol. C'est parce que la gravité de la Terre vous tire vers le bas.La Lune a sa propre gravité, qui attire les océans vers elle. L'attraction gravitationnelle de la Lune sur nous est beaucoup plus faible que celle de la Terre, et nous ne la remarquons donc pas vraiment, mais nous pouvons voir l'effet de la Lune sur l'eau liquide des océans. Ces derniers sont légèrement attirés par la gravité de la Lune, ce qui provoque un gonflement ou une marée haute du côté de la Terre le plus proche de la Lune.Si la Lune provoque une marée haute d'un côté de la Terre, quelle est la cause de la marée haute de l'autre côté ? Et bien, c'est aussi la Lune car elle cause une rotation de notre planète et donc une force centrifuge. Cette force a exactement la même valeur moyenne que celle due à l'attraction gravitationnelle, ce qui explique que les marées soient symétriques par rapport au centre de la Terre.Ces deux marées hautes éloignent l'eau du reste des océans, ce qui provoque deux marées basses entre les marées hautes.Le Soleil,comme la Lune et la Terre, a également sa propre gravité qui peut affecter les marées. Bien que le Soleil soit beaucoup plus grand que la Lune et qu'il ait plus de gravité, il est aussi beaucoup plus éloigné, ce qui signifie que son influence sur les marées est deux fois moins forte que celle de la Lune.Si son effet est moins important, il n'est pas nul. Lorsque le Soleil et la Lune sont alignés avec la Terre (lors d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune), leur gravité combinée provoque des marées très hautes (et très basses), appelées "marées de vives eaux".Lorsque le Soleil et la Lune sont à angle droit l'un par rapport à l'autre (lors d'une lune croissante ou décroissante), le Soleil contribue à annuler l'attraction gravitationnelle de la Lune, ce qui provoque des marées hautes plus faibles et des marées basses plus élevées que la moyenne, appelées "marées de mortes-eaux".La Lune influe donc sur les marées en raison de la gravité, mais la gravité du Soleil et la rotation de la Terre modifient également le comportement des marées.