Comprendre les limites des batteries aluminium pour mieux les dépasser

L'insertion d'un ion Al3+ dans un site disponible provoque une distorsion qui empêche l'occupation d'un site adjacent.

© Damien Dambournet

En théorie, les batteries aluminium sont moins chères et plus puissantes que les batteries classiques au lithium, un métal de plus en plus rare. Dans les faits cependant, leurs performances restent inférieures. Des chercheurs du PHENIX (CNRS/Sorbonne Université), de l'IMMM (CNRS/Université du Mans), du CEMHTI (CNRS), de l'de Bath (Royaume-Uni), de l'Université technique de Berlin (Allemagne) et du laboratoire national d'Argonne (États-Unis) ont découvert la raison de cet écart de performance. Selon ces travaux publiés dans la revue, les ionsperturbent lecristallin des électrodes, empêchant ainsi d'autres ions aluminium de s'y insérer.Grâce à leur capacité à stocker de grandes quantités d'sur des volumes et desréduits, les batteriesse sont imposées dans la majorité des appareils électroniques sans fil, comme nos smartphones et nos ordinateurs portables. Le lithium est cependant untrès rare et s'emploie avec des électrodes enou en, desdont l'approvisionnement est encore plus critique. Unequi devrait s'accentuer avec la démocratisation des véhicules électriques et de leurs batteries volumineuses.Parmi lesles plus prometteuses, les batteries aluminium ont le net avantage d'être composées du métal le plus abondant sur. L'ion aluminium (Al) libère de plus trois électrons contre un seul pour l'ion lithium (Li), ce qui fait que, à quantités égales, l'aluminium relâche trois fois plus d'énergie. Malgré cela, les batteries aluminium sont dans la pratique bien moins performantes, sans que la cause soit bien comprise.Des chercheurs du laboratoire Physico-chimie des électrolytes et nano-systèmes interfaciaux (PHENIX, CNRS/Sorbonne Université), de l'des molécules et des matériaux du Mans (IMMM, CNRS/Université du Mans), du laboratoire Conditions extrêmes et matériaux: hauteet(CEMHTI, CNRS), de l'Université de Bath (Royaume-Uni), de l'Université technique de Berlin (Allemagne) et du laboratoire national d'Argonne (États-Unis) ont découvert que, lorsqu'un ion aluminium pénètre dans une électrode, il empêche une partie des autres ions de faire de même. Cela explique enfin pourquoi les performances sont moins bonnes qu'enet cette nouvellepermet d'envisager des pistes de réflexion pour pallier ce problème.Les auteurs de l'étude ont découvert ce phénomène en testant une électrode endepour des batteries aluminium. Si le candidat en oxyde de titane n'a pas été aussi efficace qu'escompté, les tests ont été l'occasion de mener despar résonnance magnétique(RMN), une technique de spectroscopie qui s'est révélée très puissante pour sonder l'des ions aluminium. Les chercheurs ont ainsi constaté que lorsque Als'intercale dans l'électrode, il interagit fortement avec elle et distord localement le réseau cristallin. Ainsi, certains sites où d'autres ions Alauraient pu s'installer à leur tour sont en quelque sorte bouchés. Comme moins d'ions peuvent réagir avec l'électrode, les performances sont bien plus faibles qu'attendu. Mieux comprendre lad'intercalation de ces ions devrait permettre de proposer des matériaux plus performants, et d'envisager des dispositifs commerciaux.Christophe Legein, Benjamin J. Morgan, Franck Fayon, Toshinari Koketsu, Jiwei Ma, Monique Body, Vincent Sarou-Kanian, Xian-Kui Wei, Marc Heggen, Olaf J. Borkiewicz, Peter Strasser et Damien Dambournet., 10/07/2020.