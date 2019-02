Sur le même thême

Conception assistée par ordinateur d'agents polarisants pour la RMN

Des chercheurs de l'Inac proposent une nouvelle famille d'agents polarisants très efficaces pour la RMN couplée à la polarisation dynamique nucléaire. Des simulations numériques les ont aidés à concevoir des biradicaux asymétriques à base de nitroxydes (NO.), associant un radical dérivé de la pipéridine* et un autre, dérivé d'un pyrrole*.La(Dynamic Nuclear Polarization, DNP) permet d'exacerber la sensibilité de l'analyse chimique par(RMN), grâce à un transfert de polarisation électron-noyau. Cette technique, associée à unélevé, est en passe de révolutionner la spectroscopie RMN de l'état solide, aussi bien enqu'en, sous réserve de lade molécules polarisantes suffisamment efficaces.Les chimistes de l'Inac et leurs collaborateurs ont développé des outils de simulations avancées, permettant de relier la structure de lapolarisante à son efficacité DNP. Ils les ont appliqués à des molécules composées de deux cycles radicalaires. Grâce à leurs simulations, ils ont pu contraindre la distance et l'relative entre les deux cycles. Ils ont pu également peaufiner les caractéristiques de cette famille d'agents polarisants, baptisée AsymPol. Ils ont ainsi ajouté une liaison double C=C dans le cycle en C5 pour en améliorer la rigidité, remplacé les méthyles (CH3) par des groupements cycliques pour ralentir la relaxation des spins électroniques ou encore introduit des phosphates pour augmenter la solubilité des molécules dans l'Des étudeset théorique approfondies montrent que deux membres de cette famille offrent des gains en sensibilité substantiels, tant à 9,4 qu'à 18,8 teslas. Leur efficacité et leur robustesse ont été en particulier observées en analysant laà haute résolution d'un importantindustriel, à 18,8 teslas.Ce travail met enle rôle essentiel des simulations numériques dans la conception d'agents polarisants.