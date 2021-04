La microfluidique pour neutraliser les agents de guerre chimique

Dispositif fluidique de neutralisation d'agents chimiques de guerre. © Elisabeth Scherrer



La neutralisation des agents de guerre chimique (CWA) est une question de la plus haute importance en raison des stocks restants des conflits passés ou de leur utilisation lors des récents événements dramatiques. Parmi ces CWA, les "gaz moutardes" auet les agents neurotoxiques organophosphorés de la série V sont particulièrement persistants dans l'. A l'aide d'un système deencontinu, une équipe franco-belge a relevé le défi de leur neutralisation efficace et parfaitement contrôlée à l'aide d'un oxydant solide classique, l'oxone. Ces résultats, à retrouver dans la revue, apportent une solution très prometteuse pour l'environnement et les populations de nombreuses zones géographiques.Les agents de guerre chimique sont des produits hautement toxiques dont ladans l'environnement constitue une menace réelle pour de nombreuses populations. Enfouis sous lesdans des obus du, ils y restent des décennies pour progressivement s'échapper suite à la corrosion duqui les contient. Leur neutralisation naturelle par hydrolyse étant trèset pratiquement inexistante, des traitements par oxydation des fonctions soufrées sont envisageables pour détoxifier ces composés.C'est une tâche très compliquée pour les chimistes car faire réagir ces produits très réactifs engendre souvent des produits secondaires de réactionaussi dangereux. Par exemple, le "", pour être détoxifié, ne doit recevoir qu'un seuld'par atome de soufre, et pas un de plus sinon la réaction conduit à la formation de nouvelles molécules tout aussi toxiques. Concrètement, cela veut dire qu'un système de réaction hautement contrôlé et précis doit être mis en place. Là où unclassique àserait bien trop risqué, la microfluidique apporte la solution miracle. C'est ce qu'a récemment démontré une équipe de chimistes du laboratoire de, bioorganique: réactivité et analyse (CNRS/INSA Rouen Normandie/Normandie), en collaboration avec unde l'en Belgique.Le réacteur utilisé est un simple tube dans lequel entre l'agent chimique à neutraliser. Le réactif s'écoulant dans un microcanal d'unmillimétrique, le flux est lent et laminaire et avance dans un seul, sans aucun risque deet de va et vient catastrophique pour lede l'oxydation. Dans le réacteur tubulaire, l'agent chimique rencontre l'oxone, un agent d'oxydation, et lede réaction et donc led'oxydation sont directement contrôlés par ledeet ledu réacteur. C'est ce contrôle spatio-temporel,possible grâce à la micro-fluidique, qui permet de traiter de façon sûre, et à laprès, des quantités illimitées d'agents chimiques dangereux.Ces résultats très prometteurs, publiés dans la revue, offrent une lueur d'espoir contre la menace que représente ces agents toxiques. D'autres applications tout aussi inattendues et utiles de la microfluidique sont à retrouver avec celle présentée ici dans le livreà paraitre chezEdition.Flow neutralisation of sulfur-containing chemical warfare agents with Oxone: packed-bed vs. aqueous solution,Antonin Delaune, Sergui Mansour, Baptiste Picard, Philippe Carrasqueira, Isabelle Chataigner, Ludovic Jean, Pierre-Yves, Jean-Christophe M. Monbaliu et Julien Legros,, 19 mars 2021.DOI: 10.1039/D1GC00449B