Contrôler les ondes terahertz et infrarouges



Confirmer une vieille théorie par l'expérience

© UNIGE, Ievgeniia Nedoliuk

Pouvoir contrôler lesinfrarouges et terahertz à l'aide de champs magnétiques ou électriques est l'un des grands défis de laqui pourrait révolutionner l'opto-électronique, leset les diagnostics médicaux. Unede 2006 prédit que grâce au graphène - une couche monoatomique d'deépaisse comme une-, il serait possible, dans unmagnétique, non seulement d'absorber laet terahertz sur, mais aussi d'en contrôler lacirculaire dans unou dans l'autre. Pour la première fois, des chercheurs de l'de Genève (UNIGE) et de l'Université de Manchester ont réussi à expérimenter cette théorie et ont obtenu les résultats prédits. Cette étude, à lire dans la revue, démontre d'une part que les chercheurs sont en passe de contrôler les ondes infrarouges et terahertz et que d'autre part, le graphène tient toutes ses promesses et se profile comme lede la physique de l'avenir, que ce soit surou dans l'Espace."Il existe de nombreux-appelés matériaux de Dirac-, dans lesquels les électrons se comportent comme s'ils n'avaient pas de, à l'instar des particules de lumière, les", explique Alexey Kuzmenko,au Département de physique de laquantique de la Faculté des sciences de l'UNIGE, qui a travaillé sur cetteavec Ievgeniia Nedoliuk. Parmi ces matériaux, le graphène est une couche monoatomique d'atomes de carbone qui forment unend'abeille comme dans le graphite, la matière utilisée notamment pour fabriquer les crayons.L'entre le graphène et la lumière laisse à penser que ce matériau permettrait de prendre ledes ondes infrarouges et terahertz. "Cela serait une grande avancée pour l'opto-électronique, la sécurité, les télécommunications ou encore les diagnostics médicaux", s'enthousiasme le chercheur genevois.Une prédiction théorique de 2006 annonce que si l'on place un matériau Dirac, comme le graphène, dans un champ magnétique, cela va produire une très fortede: "quand une particule se trouve dans le champ magnétique, elle bouge sur unecirculaire et absorbe l'-la lumière-, comme par exemple ce qui se fait dans le grandde hadrons du CERN, résume le. Et lorsque les particules n'ont pas de masse, comme dans le graphène, cetteest maximale !"Pour démontrer cette absorption maximale, il fallait aux physiciens un graphène très pur, afin que les électrons qui parcourent de grandes distances ne se dispersent pas dans les impuretés ou les défauts cristallins. Mais de telles pureté et finesse sont très difficiles à obtenir et ne se créent que quand le graphène est pris en sandwich dans un autre matériau bidimensionnel - le nitrure deLes chercheurs de l'UNIGE se sont associés à l'équipe d'André Geim, professeur à l'Université de Manchester et récipiendaire du2010 pour la découverte du graphène, afin de mettre audes échantillons de graphène très purs. Même déjà exceptionnellement grands pour ce genre de graphène, les échantillons étaient néanmoins trop petits pour quantifier la résonance cyclotron avec des techniques connues jusque-là. C'est pourquoi les chercheurs genevois ont conçu spécialement un dispositif expérimental qui a permis de focaliser les radiations infrarouges et terahertz sur les petits échantillons de graphène pur dans un champ magnétique. "Et le résultat de l'expérience a confirmé la théorie de 2006 !", se réjouit Alexey Kuzmenko.Ce résultat démontre pour la première fois qu'effectivement, un effet magnéto-optique colossal a lieu si l'on utilise une couche de graphène pur. "La magneto-absorbtion maximale possible de lumière infrarouge ou terahertz, soit 50%, est dès lors atteinte dans la couche monoatomique", précise Alexey Kuzmenko.Dans un deuxième, les physiciens ont constaté qu'il était possible de choisir quelle polarisation circulaire -la gauche ou la droite- devait être absorbée. "Le graphène naturel dit intrinsèque est électriquement neutre et absorbe toute la lumière, quelle que soit sa polarisation. Mais si on y introduit des porteurs depositive ou négative, on peut choisir à notre guise la polarisation absorbée, tant dans l'infrarouge que dans le terahertz", continue le. Cette capacité de contrôleun rôle crucial notamment en, où l'interaction entre de nombreuses molécules et la lumière dépend de sa polarisation que l'on pourrait alors contrôler. De même, ce contrôle est considéré prometteur pour la recherche de lasur les exoplanètes, en permettant d'observer les signatures deinhérente à la matière biologique.Enfin, les physiciens ont constaté que pour observer dans le terahertz de grands effets dans les champs magnétiques, des aimants permanents, à peine plus forts que ceux de nos frigos, étaient déjà suffisants. Cela permet d'effectuer des recherches et applications sans coûts trop élevés, ces aimants étant faciles à produire et peu chers.Maintenant que cette théorie est confirmée, les chercheurs vont poursuivre leur travail sur les sources et détecteurs de la lumière infrarouge et terahertz ajustables dans le champ magnétique. Le graphène n'a pas encore fini de les étonner.Cette recherche est publiée dans, Nature NanotechnologyDOI: 10.1038/s41565-019-0489-8 Alexey Kuzmenko - Maître d'et de recherche au Département de physique de la matière quantique - Faculté des sciencesAlexey.Kuzmenko at unige.ch