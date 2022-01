Des courants bien singuliers dans le graphène

Parmi les propriétés extraordinaires du graphène, il existe une anomalie magnétique géante prédite depuis les années 1950s et encore jamais mesurée directement. En contrôlant un feuillet de graphène presque sans défaut avec une tension électrostatique et en utilisant desà magnétorésistanceultrasensibles, des physiciennes et des physiciens ont pour la première fois mis en évidence cettemagnétique expérimentalement.Les électrons plongés dans unmagnétique décrivent des orbites circulaires, générant ainsi un moment magnétique qui s'oppose au champ magnétique. Cet effet donne lieu, dans sa version quantique, aude Landau bien connu dans lesconducteurs. On sait depuis longtemps que ceorbital dépend de la structure, cristalline et électronique, duconsidéré. Plus récemment, il a été démontré que lors du mouvement orbital des électrons, leur fonction d', reflétant les symétries cristallines, acquiert un déphasage d'origine géométrique, ditde Berry, qui influe sur la direction de la réponse magnétique.Dans le cas du graphène, la structure électronique présente un point remarquable, le point de Dirac, qui est à l'intersection de deux bandes d'énergie en forme de cônes et pour lequel les électrons se comportent comme si leurétait nulle. En particulier, dès 1956, une réponse orbitale, diamagnétique et divergente, a été prédite lorsque le potentiel chimique coïncide avec l'énergie du point de Dirac, c'est-à-dire lorsque que la bande inférieure est complètement remplie d'électrons et la bande supérieure complètement vide (figure).Cette prédiction est surprenante, car c'est au point de Dirac que lad'électrons est minimale. Elle s'explique avec la phase de Berry qui vaut πdans le graphène et qui conduit à une réponse orbitale négative, s'opposant au champ magnétique et donc diamagnétique. De plus, cette phase intervient aussi dans la quantification des niveaux d'énergie de Landau et donne lieu à un niveau au point de Dirac, créant ainsi une densité d'états non nulle en ce point.La première mise en évidencede cette singularité magnétique vient d'être réalisée dans une collaboration menée par des physiciennes et des physiciens du Laboratoire dedes solides à Orsay ( LPS , CNRS/Université Paris-Saclay), grâce à une mesure ultrasensible de l'aimantation d'unmicrométrique de graphène quasiment parfait, et aude la densité d'électronsdu point de Dirac avec un champ. Cette étude est publiée dans la revueLe dispositif de mesure comprend unede capteurs à magnétorésistance géante (GMR) fabriqués au Service de physique de l'état condensé ( SPEC , CEA/CNRS) qui ont la caractéristique d'être très sensibles au champ magnétique généré par les boucles de courant orbital induites dans le graphène,en étant insensibles au champ magnétiqueau plan de graphène qui génère ces boucles (figure). Uneélectrostatique est appliquée à une électrode, la grille, placée au-dessus de l'La grande sensibilité de la réponse magnétique du graphène à la tension de grille a été mise à profit en modulant celle-ci périodiquement en fonction du, et ainsi, grâce à la détection synchrone duGMR, une discrimination optimale du signal magnétique recherché par rapport aux bruits parasites de l'expérience a été réalisée: la précision obtenue est meilleure que le millionième du. En balayant le potentiel chimique autour du point de Dirac grâce à la tension de grille, un pic diamagnétique est alors détecté au point de Dirac, en accord avec la. Lorsque le champ magnétique augmente, saaugmente et des oscillations périodiques apparaissent de part et d'autre du point de Dirac, connues sous le nom d'oscillations de Haas-van Alphen, et qui sont les signatures des autres niveaux d'énergie de Landau.Ces résultats ouvrent tout un champ d'investigation des courants orbitaux dans le graphène et dans les matériaux topologiques bidimensionnels. Ils offrent un nouvelpour y explorer des états électroniques corrélés générés par l'effet combiné des interactions coulombiennes, des contraintes et des potentiels deDetection of graphene's divergent orbital diamagnetism at the Dirac point.J. Vallejo, N.J. Wu, C. Fermon, M. Pannetier-Lecoeur, T. Wakamura, K. Watanabe, T. Tanigushi, T.Pellegrin, A. Bernard, S. Daddinounou, V. Bouchiat, S. Guéron, M. Ferrier, G. Montambaux et H. Bouchiat., paru le 9 décembre 2021.Article disponible sur la base d'archives ouverte arXiv